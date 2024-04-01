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數位身分證暫緩 藍委：浪費13億 機器報廢機率高

記者鄭媁／台北1日電

數位身分證暫緩推動換發，廠商求償後調解金額2億8000萬元(台幣，下同，約876萬美元)。但國民黨立委許宇甄指出，整個計畫浪費13億元公帑，政府卻誤導人民僅賠2.8億元；內政部每年仍編列6000多萬元支付「必要費用」，其中4000萬元用來攤提機器設備。然而，計畫重啟至今未見曙光，相關機器設備最終報廢的機率極高。

數位身分證換發計畫從發包到暫緩，截至去年累計執行預算數為6.8億元；中央印製廠已執行3.79億元購置印製設備等，兩者合計達11億元；加上支付給得標廠商2.8億元的和解金，政府為了數位身分證已經花掉逾13億元。

許宇甄指出，未來內政部戶政司每年仍編列6375萬元辦理維護相關經費，但事實上，其中除了2375萬元的耗材、設備維護等固定支出，其餘4000萬元皆為設備攤提費用，但預算書中並未載明。換句話說，只要換發計畫暫緩，每年都要花人民6300萬元公帑。截至目前，尚約2億元待攤提。

未來數位身分證計畫若要重啟，依程序勢必要再重新招標。在野立委擔憂，東元如果有意再爭取該計畫，恐會出現綁規格的情形，這種限制性招標的作法，對整體國家運作是不理想的。

數位身分證計畫在三年前暫緩，藍營立委推估，依照時程，光是個資會組織法三讀、個資會成立，再加上相關專法出爐再送立院審查，朝野還有得吵，換發計畫極有可能未來四年都難產。

雖然內政部長林右昌日前答詢表示，該計畫是暫停，不是終止，如要重新啟用，這些機器設備和耗材，一定可以用。但知情人士表示，東元機器設備、卡片在當時相比其他廠商，已非最新技術；若要重啟換發，加上已經浪費的三年時間，屆時為何我國還要用一台數年前的產品？

在社會對資安仍有疑慮之下，行政院2021年1月拍板暫緩換發新式身分證計畫，待凝聚社會共識，並研議完備法制及相關政策配套後再推動。立法院內政委員會日前決議成立調閱專案小組後，預計本周通過運作要點，擬對換發政策及預算執行釐清真相、追究失職人員責任。

依照憲法法庭判決意旨，「個人資料保護委員會」（簡稱個資會）必須在2025年8月11日前成立，個資會籌備處上周表示，首要任務是優先推動個資會組織法規，賦予個資會相關執法監督權限，並研議個資會與各級政府機關、中央或地方目的事業主管機關聯繫協調合作機制及相關配套規定，盡速在今年提出個資會組織法草案及相關配套草案。

至於數位身分證相關專法，內政部官員表示，目前暫無進度。

針對數位身分證調閱小組，據了解，內政委員會預計本周三前討論後拍板，可望由內政委員會召委高金素梅出任召集人。

內政部 預算 國民黨

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