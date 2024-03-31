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大老林光華當面嗆蔡英文：北台綠軍覆沒 因未重視文化

記者巫鴻瑋／新竹31日電
民進黨大老林光華（左）為爭取設立義民文化園區，30日在蔡英文總統面前說重話。（記者巫鴻瑋／攝影）
民進黨大老林光華（左）為爭取設立義民文化園區，30日在蔡英文總統面前說重話。（記者巫鴻瑋／攝影）

新竹縣新埔褒忠亭義民廟昨天舉行春祭大典，蔡英文總統擔任主祭，民進黨大老、義民廟董事長林光華卻在致詞時當著蔡的面撂重話，批評客委會成立不是為了雞毛蒜皮的鄉鎮級創生，民進黨這兩次立委選舉在北台灣全軍覆沒，就是因為沒做到重視文化、緬懷祖先，盼能設立義民信仰文化園區。

林光華積極爭取設立義民信仰文化園區，客委會已核定150萬元做先期評估及可行性研究，進度不如林光華預期，讓林忍不住說重話。

林光華表示，新埔褒忠義民廟是全台義民廟的祖廟，義民爺更是台灣原生的獨有信仰，先賢先烈的事蹟留下許多寶貴的歷史紀錄，因此希望成立義民文化園區，成為浪漫台3線觀光休閒節點。他並說，若文化園區要蓋博物館，不必政府出錢，相信信眾會捐助，且科學園區的企業會支持。

林光華也批評，當年成立客委會是為了客家文化為主，不是為了補助雞毛蒜皮的鄉鎮級創生小案，他直言這些「人民無感」，也因為沒有做到重視文化、對祖先緬懷感恩，所以讓民進黨在縣市長選舉中北台灣全軍覆沒，桃竹苗立委也全軍覆沒。

蔡英文致詞表示，過去8年她曾參加許多客家活動，義民廟春祭大典是台灣珍貴文化資產，更讓人緬懷義民爺當年捨身為家園的奉獻，義民信仰展現出對家鄉的「忠」、對鄉親手足的「義」，強調的精神就是團結。

蔡英文強調要凝聚客家人的力量，團結發揚義民爺忠義精神，世代守護台灣。在她剩下任期，以及下一任賴清德總統，都會持續強化客家文化建設，「客家文化永遠是台灣文化的主流」。

蔡英文 民進黨 賴清德

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