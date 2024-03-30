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電價凍漲民粹提案 制衡權淪作戲表態

記者 程平
電價凍漲提案冷凍1個月，但4月電價漲定。(本報資料照片)
電價凍漲提案冷凍1個月，但4月電價漲定。(本報資料照片)

電價凍漲案昨在立法院遭民進黨擋下等待協商，但4月電價調漲已無懸念，藍白在野黨即使聯手，都無法阻止，這無關國會席次、朝野攻防，主因電價費率計算公式及審議制度，且公式由立法院審定，政府部門依法行政，在野黨29日的動作，充其量只是政治表態。

電價調整一直是複雜的政治議題，馬政府油電雙漲並改革電費調漲公式，蔡政府執政後多次凍漲電價，漲電價會惹民怨，而為選票等政治考量凍漲電價，代價還是全民承擔。電價凍漲多年，政府持續用全民納稅錢補貼台電，如今電價調漲，人民等於被剝兩層皮，這一切肇因民進黨政府錯誤的能源政策。

電價調漲，民怨反彈，國民黨聯合民眾黨提出電價凍漲，並主張修電業法，要求經濟部電價費率審議會的決議須經立法院同意後方可實施。在野黨為民發聲反映民意，自可提出自己的主張，但明知電價費率依公式計算，調漲與否由審議會決定，要求電價凍漲這種流於民粹的提案，連自家藍委都知道行政部門不會理睬，最後淪為作戲表態。

國會開議才剛滿1個月，國民黨團提案五花八門，包括凍漲電價、總統選舉二輪投票、國會特偵組、三項建設特別條例，都引發違憲、侵害五院分際的議論。其中，國民黨團總召傅崐萁提出「花東快速公路建設特別條例」，由立法院自行增加預算，已有違憲之虞。依照大法官釋字第391號解釋，立委應受憲法第70條「立法院不得為增加支出之提議」的限制，且若涉及施政計畫內容變動，有違行政權與立法權分立。

立法權制衡行政權，國會把關政府施政及預算，立法委員自可提出自己的主張，但提案應避免侵犯行政權，一旦戴上權力的魔戒，立法權恣意無限上綱，違反權力分立，甚至產生違憲疑慮，國會恐成為濫權怪獸。而國民黨要在國會展現戰鬥力，自應針對執政黨施政缺失強力監督，並提出建設性主張來爭取民意支持，若為一黨之私操弄民粹，有朝一日重返執政，恐遭明日在野還治其身。

國民黨 預算 民進黨

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