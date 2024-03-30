國民黨KMT studio首播 提供平台讓青年圓夢

國民黨 昨舉行KMT studio首播發表會，國民黨表示，KMT studio是透過數位科技的虛擬平台，引入培訓與教育機制，採用知名教育新創及內容平台，分享最新技術、概念與知識，要讓青年朋友一起在KMT studio成長、圓夢。

包括擔任KMT studio召集人的立委葛如鈞、新任國民黨青年部主任的立委廖偉翔、國民黨發言人楊智伃、青工總會長廖怡琇、青年團總團長羅雍勝、青年團執行長鄧凱勛等，都出席KMT studio首播發表會，向外界介紹相關理念。

葛如鈞指出，KMT studio不只是國民黨或國民黨青年的工作室，而是所有青年的工作室。他還以最新技術生成式AI 「寶博士」，向大家介紹KMT studio的概念，強調在KMT studio平台上，可以帶領大家一起透過AI生成技術，將以10種語言，未來甚至可達百種語言，傳達到全世界，青年朋友只要加入KMT studio，就可以化身為AI，用更多方法與世界交流。

葛如鈞說，將會把所有「真的」知識傳遞給大家，成為更大、更全新的平台，希望能與大家一起工作，一起玩樂，一起學習，一起進化，一起努力。KMT studio是屬於所有青年人的工作室，呼籲大家一起加入擁抱先進價值、掌握專業知識，讓每個青年都能夠成為未來青年，進入下一個時代。

廖偉翔說，KMT studio的第一件事就是必須用年輕人的方式講年輕人的話，因此想到「復仇者聯盟」的概念，他不諱言KMT studio的概念，也是參考漫威 當初想要創新影業又害怕失敗，所以才用studio的概念成立一家新的影業公司，KMT studio致敬了這個概念。

廖偉翔也用漫威電影「美國隊長」來形容，人才不會憑空冒出來，而是必須精心栽培訓練之後，從眾多人中找出有勇氣、有毅力、願意挑戰的人；接著，將其關進可以刺激生長的人形微波爐，變成美國隊長；但國民黨沒有辦法，畢竟沒有超強微波爐，就算有，可能在民進黨執政之下，也要考慮一下電費的問題。