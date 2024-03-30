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新聞幕後╱反邱派做梗 賴政府難留邱班長

記者 程嘉文

國防部長邱國正之子邱晃年（又名邱昱勳）被控召妓，邱國正向蔡總統表達辭意，隨即獲得慰留。目前看來，邱國正擔任部長到五二○，應無問題；但邱的反應也儼然默認，影片內容並非子虛烏有，賴政府繼續留任他的機會，也隨之降到最低。此舉更讓外界體會，官場的鬥爭卡位與報復，手段可以無所不用其極，團體與國家的顏面，都被扔到一邊。

早在大選投票前，外界已在推測未來賴政府團隊名單。當時國防部長普遍被認為會換人，因為邱國正在「去蔣」之類意識形態議題上的立場，向來引起深綠不滿。他擔任退輔會主委時，也傳出與時任閣揆賴清德為年改爭執，兩人關係並不密切。

然而近來台海局勢嚴峻，邱國正的沈穩表現頗受肯定，如果讓他留任到年底，度過明年預算審查與美國大選，似乎不失為向華府保證，新政府「蔡規賴隨」，不會向台獨路線暴走的招式。上述論調近來在政壇與媒體浮現，是否符合賴清德想法，外界難以得知，但「反邱派」顯然絕不容許假戲真作，於是利用其子的私德問題，確保留任不會成為事實。

邱國正軍旅生涯多年，一般多肯定其為人正派，但也都批評他嚴厲固執，果於懲戒，甚至流於寡恩。例如他在私菸案後奉命出掌國安局，上任就宣示要「修理」人，並確實讓許多人的前程泡湯；一路走來，自然累積許多怨憤不平。如今邱國正之子身為情報官員，作風卻嚴重違反職業紀律，許多人自然樂見鐵面無私的「邱班長」老臉丟盡。

邱在國防部長任內表現，雖頗獲蔡總統與國安會秘書長顧立雄的肯定，但其強勢作風，也得罪部分國安團隊中生代。近年媒體不斷出現「內幕消息」，內容往往先肯定邱盡忠職守，但隨即「感嘆」他頭腦保守僵化，無法配合新時代國防需求。如今政權交替在即，積極爭取接掌國防部，或希望部長不再是邱國正的勢力，自然不會放過機會。

邱國正之子的情色風波，自然必須秉公處理；但那些可能因爆料而獲利者，政府也應該查一查。

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