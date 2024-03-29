民進黨位子搶太凶？邱國正兒召妓涉黃 遭國安局調查

國防部長邱國正(左)。(本報資料照片)

網媒昨天爆料「疑似」國防部 長邱國正在國安局任職的親兒召妓涉黃，國安局昨天表示，已立案調查，如涉違法，依法究辦。國民黨立委王鴻薇對此表示，是否有人覬覦國防部長，邱國正因而位子不保，為兒子之錯下台負責，耐人尋味，五二○將到而怪事頻發，是否代表民進黨 內搶位子搶得太凶。

邱國正兒子任職國安局，壹傳媒昨採「疑似」用語爆料邱子涉黄，網媒除刊出邱國正在辦公室的家庭照，也有疑邱子手持健保 卡證明身分的照片，媒體宣稱還持有疑超過20張，疑與應召女子床照與疑數段性愛的影片等。而周刊雖未刊出宣稱持有的性愛照，但昨日下午已陸續有其他媒體收獲來自某網站類同的影片及照片。

據悉，媒體刊登上情後，邱國正曾將其子找到軍中辦公室了解情況，下令定義為家庭事務的發言角度。但對此，國防部昨天表示沒有訊息可提供。

傳國安局長蔡明彥昨天下令政風、督察相關幕僚單位成立專案小組，明天起迅速約詢或就詢邱國正兒子，了解案情，將比照謝靜華街邊失態案處理模式加速調查，辨明案情真偽。

邱國正治軍作風剛烈，任國安局長時處理私菸案，下令部分涉案人回軍，造成部分軍職部屬投訴不輟。近期又因深綠側翼質疑其對兩岸金廈水域對峙須慎戰的態度，他公開表示為兩岸情勢嚴峻夜不成寐，造成當局尷尬。諸般政治因素，讓這項爆料動機顯得複雜。

王鴻薇指出，這次涉及的是邱國正之子，因為接近五二○，邱國正的位子是否因此不保，有人覬覦國防部長，所以放出這樣的訊息，讓媒體掌握曝光之後，意在逼邱國正在五二○之前下台，為兒子所犯的錯負責？耐人尋味。

王鴻薇強調，國安局著手調查，國安局的軍紀問題應螺絲拴緊，不要一再發生，會影響、傷害國安局的公信力。另外，五二○將到，一堆怪怪的事情開始發生，是否代表民進黨內搶位子搶得太凶，所以此案因此被媒體披露。