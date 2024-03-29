我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

冷眼集／兒屢被爆料 疑為打擊邱國正

記者 程嘉文
國防部長邱國正。（本報資料照片）
國防部長邱國正。（本報資料照片）

國防部長邱國正有一對兒女。兒子邱晃年追隨父親的腳步加入國軍，但軍旅生涯長期在情報單位發展，在此次被指召妓事件之前，幾乎沒有照片流傳在外。媒體所知關於他的故事，也多與父親相關。邱晃年近年幾次被人爆料，外界多半認為是為了打擊其父。

1996年台海飛彈危機時，邱晃年國中，同學要他回家問爸爸，到底會不會打仗？邱國正當時告訴兒子，軍人為了國家與人民，絕不怕犧牲生命，「如果真的開戰，你只會面臨兩種狀況，一是歡迎我凱旋，二是到戰場尋找我的遺體。」語畢，父子兩人都掉了眼淚。

邱晃年與父親一樣，成為陸軍裝甲兵軍官，2011年考入軍情局。他在軍情局期間，曾以化名到土耳其留學，身分卻遭外洩，軍情局為免邱晃年被中共或其他方面扣留作為人質，緊急將其由土耳其撤回台灣。至今對岸網站仍可看到文章宣稱，「台灣軍頭之子差點被大陸活捉」。2014年，邱晃年轉調國安局。

2019年7月，總統府爆發特勤私菸案，邱國正被蔡英文總統任命為國安局長，一上任就放話將下重手整頓。不久政壇出現耳語，除了重提邱晃年在土耳其失風事件，也說他得以轉入待遇更佳的國安局，是因為邱國正拜託當時局長李翔宙與軍情局長劉德良「照顧」。

邱國正曾說，看到兒子因他而捲入官場黑函，覺得相當遺憾，自己決定接國安局長，根本不曾告訴兒子，接任後也沒特別聯絡。7月28日宣誓就任那天，他忍不住往台下看，想知道兒子在不在台下，但是沒有看到人。當天中午在局內餐廳才見到邱晃年，兒子告訴他，因為考慮到身分，所以沒有出席。

土耳其 國防部 蔡英文

上一則

不滿政府施政 民宿老闆闖數位部轟3槍被逮

下一則

王必勝暗指北市慢拍又改口 不問食安先問政治

延伸閱讀

網媒傳台防長邱國正之子召妓？台國安局：立案調查

網媒傳台防長邱國正之子召妓？台國安局：立案調查
府憲兵自戕案哨表造假 防長：該移送就移送

府憲兵自戕案哨表造假 防長：該移送就移送
黑白集/誰是在地協力者？不該由邱國正超譯

黑白集/誰是在地協力者？不該由邱國正超譯
邱國正「睡不著」：裝甲兵出身 我像自走砲

邱國正「睡不著」：裝甲兵出身 我像自走砲

熱門新聞

男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖。（本報資料照片）

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

2024-03-23 20:38
CNN報導，台積電海外擴廠面臨人才短缺、東西文化差異等重大挑戰。路透

CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器

2024-03-23 15:54
汪小菲當年為大S創辦的S Hotel已決定改名。(本報資料照片)

正式切割大S 「S Hotel」卸招牌確定改名「美憬閣」

2024-03-26 21:30
《鏡週刊》報導，貴婦奈奈一家現正藏於距離多倫多僅有1小時多車程的漢米爾頓，與家人因找不到更合適的住處，暫時擠身在一處地下室，過著逃亡的日子。 （聯合報系資料照）

貴婦奈奈藏身加拿大小城 1家5口擠20坪地下室、撿家具過活

2024-03-27 00:30
黃國昌表示不滿講話時被柯建銘打斷，憤而離席導致協商破裂。(擷自udn video)

韓國瑜二度主持朝野協商 黃國昌不滿被插嘴憤而離場

2024-03-25 09:55
衛福部資訊處長、台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋今於臉書表示，放在室溫過期的米飯澱粉類 ，即使加熱還是有可能導致食物中毒，最好立刻放進冰箱，才能避免產生炒飯症候群。示意圖。圖／取自李建璋臉書

台寶林茶室符合集體食物中毒3元素「炒飯症候群？」

2024-03-27 11:25

超人氣

更多 >
這5種人 62歲就應領社安金

這5種人 62歲就應領社安金
雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解
汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功

汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功
基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及

基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及
川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺

川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺