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黃偉哲案彈劾也不成立 監院和南檢遇台南幫就轉彎？

記者 蔡晉宇
行政院前發言人陳宗彥疑接受性招待案，監察院彈劾不成立。圖為國民黨立院黨團21日記者會砲轟監察院現在連老鼠屎都不敢打。(本報資料照片)
行政院前發言人陳宗彥疑接受性招待案，監察院彈劾不成立。圖為國民黨立院黨團21日記者會砲轟監察院現在連老鼠屎都不敢打。(本報資料照片)

監察院調查陳宗彥「小芸案」完整調查報告23日出爐，攤在國人眼前的，是更多不堪事證。原來台南淪「黑金之都」非最近的事，早在賴清德擔任市長時期，底下的局處首長就熟門熟路與酒店業者過從甚密、幫忙「關心」工程進度，被監院認證是接受性招待的嫖客後，還能躲過彈劾與檢方調查，全身而退。

整起案件最可議之處在於，陳宗彥違失情節明顯，但多數監委認知卻與社會大眾相差甚遠。在完整調查報告中，更多對話紀錄、監聽譯文皆再次佐證，業者間代號「陳董」的陳宗彥，不僅對小姐有特殊要求，被性招待次數甚至多到連和小姐見面地點都和業者早形成默契。

據悉，部分在審查會中投下彈劾「不成立」的監委主張，該案司法正在調查中，監院不宜先行彈劾。但司法調查與監院行使監察權，本質上並無衝突；退一步言，就算司法上無罪，也不代表沒有行政違失，監院對司法無罪，但最終彈劾成立的官員，也多有案例。

監委的彈劾不成立決議明顯放水，檢方的調查同樣有輕放嫌疑。陳宗彥貪瀆案，台南地檢署早在2015年就曾以查無不法事證簽結，對照如今間調查報告公布的諸多事證，當年檢方查案顯然不詳盡，因為立委爆料而被迫重啟的調查，不僅偵辦年餘沒下文，迄今居然也尚未約談陳宗彥，南檢被質疑也是剛好而已。

政治力介入獨厚「台南幫」，是這起案件的唯一解釋。近來台南市長黃偉哲因「爐碴案」被監院彈劾，同樣以五比七不成立，提案監委甚至連調查報告都沒提出，官方短短的「彈劾不成立」一句話，就輕輕帶過。

監院、檢方遇到「台南幫」就轉彎，為了討好準總統賴清德的動機不言可喻。但賴清德從政以來，以標榜高道德標準出名，賴清德身為「台南幫」共主，應該負起責任向外界說明，他究竟相不相信「陳董」不是陳宗彥？關於黃偉哲爐碴案，彈劾案由該不該公布？賴清德若選擇繼續不語，難道他也認同這種形同陷他於不義的作法？

彈劾 賴清德

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