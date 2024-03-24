我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

國民黨立委擬修法 「政治色彩過重者」不得任監委

記者屈彥辰、林縉明／台北24日電
國民黨立委徐巧芯提出監察院組織法修正草案，十年內有加入政黨或參與任何政治活動者，不得為監察委員。（本報資料照片）
國民黨立委徐巧芯提出監察院組織法修正草案，十年內有加入政黨或參與任何政治活動者，不得為監察委員。（本報資料照片）

行政院前發言人陳宗彥彈劾未過，引發譁然，國民黨立委打算修法讓監院功能更加完備，黃健豪籲推監察委員退場機制，徐巧芯將提案修法限制政治色彩過重者任監委。綠委則反批，國民黨又再次驚奇演出，把手伸進監察院。

根據徐巧芯擬提出監察院組織法第三條之一及第三條之二條文修正草案，刪除第三條之一現行條文中，第一項第一款「曾任立法委員一任以上或直轄市議員二任以上，聲譽卓著者」、第六款「清廉正直，富有政治經驗或主持新聞文化事業，聲譽卓著者」等可任監察委員的資格規定。

徐巧芯認為，原本這二款任用資格中，曾任立委或直轄市議員，以及富有政治經驗等，有違監察人員應具備之精神，主張刪除。

徐巧芯並提增修第三條之二，「監察委員須超出黨派之外，獨立行使職權，不受任何干涉。十年內有加入政黨或參與任何政治活動者，不得為監察委員。」

徐巧芯表示，第一是不能有黨籍；第二是過去十年內不能擔任政黨的黨公職；第三是有參與他人的選舉，例如擔任某某市長的競選團隊成員，也算是涉入政治。

黃健豪主張修法訂定監委退場機制。他說初步想法是依據某些指標檢視，監察委員的人事同意是立法院行使，比方說三分之一提案，投票表決某一個監察委員是否適任，要有動態機制，不是提完名就沒事，這批監察委員是民進黨完全執政下的產物。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨驚世立委真的是一棒接一棒，先前有翁曉玲提出要修法規範監委行為，逾越憲政分際，被外界笑爆，現在徐巧芯加碼演出，想要修監察院組織法，再次把手伸進監察院。依據憲法五權分立，立委管不到監委，唯獨在總統提名監委時，立法院能夠行使人事同意權，僅此而已。

國民黨 民進黨 投票

上一則

觀察站／美武器也難倖免 台無人機有陸製部件或不可恥

下一則

白沙屯媽祖抵朝天宮 逾20萬人湧入

延伸閱讀

台衛福部立院報告虐童案 綠要王育敏利益迴避爆衝突

台衛福部立院報告虐童案 綠要王育敏利益迴避爆衝突
民主基金會董事席次險遭惡搞 再爆卡韓國瑜

民主基金會董事席次險遭惡搞 再爆卡韓國瑜
陸船越界就砲擊？退輔會主委：對岸也是中國人

陸船越界就砲擊？退輔會主委：對岸也是中國人
徐巧芯貼LINE截圖控下指導棋 管碧玲稱請立委協助

徐巧芯貼LINE截圖控下指導棋 管碧玲稱請立委協助

熱門新聞

CNN報導，台積電海外擴廠面臨人才短缺、東西文化差異等重大挑戰。路透

CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器

2024-03-23 15:54
桃園市有對謝姓兄弟為了與馬姓手足爭家產，在老爸死後偽造假遺囑，卻因捺印指紋模糊引起懷疑提告，桃園地檢署偵結，將謝姓兄弟依偽造文書、詐欺取財未遂起訴。記者陳恩惠／攝影

爭家產…台兄弟竟掀冰櫃扳開亡父手指 捺印偽造遺囑

2024-03-16 12:24
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）被控與隨扈不倫戀，花蓮地院昨判賠。圖／本報系資料照片

台總統府前發言人不倫戀判賠 人夫隨扈痛訴「活在地獄」

2024-03-20 15:19
高雄前立委王世雄7年前赴中國接受換肝手術，整體花費約800萬元(約26萬美元)，他身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，卻不敵胰臟癌考驗，病逝高雄長庚醫院。(本報資料照)

出身高雄世家 台前立委王世雄癌逝 憾未把父骨灰帶回台

2024-03-21 10:24
男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖。（本報資料照片）

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

2024-03-23 20:38
彰化縣女子林姝妤（左）夥同父母一家人誘出張姓男友殺害棄屍，最高法院判林女無期徒刑定讞。（圖／翻攝自林女臉書）

蛇蠍酒女全家動員…誘殺男友棄屍盜領15萬美元 判無期

2024-03-21 11:08

超人氣

更多 >
「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業
凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法

凱特罹癌接受「預防性化療」醫師分析哪些情況會動用該療法
汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝

汪小菲鬧事成全網笑話 大S發聲一句話漂亮完勝
15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」
AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數