新聞評論／從潛艦到無人機 國家隊亂象怎「信賴」？

賴清德（右）22日前進嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心，與台灣無人機業者交流座談。（記者劉學聖／攝影）

在就職前60天，準總統賴清德 展開「信賴新政，穩健接棒」之旅，耹聽關鍵產業聲音。不料，首站到竹科，半導體業者反映買不到綠電，想自蓋核電廠，直接打臉蔡政府能源政策；第二站前進嘉義參訪無人機AI創新應用研發中心，展示給賴清德看的一架軍用無人機，被媒體發現竟裝載了「中國製」馬達，讓賴清德的官宣行程頗為尷尬。

無人機展示人員最初解釋，目前是測試階段，未來量產將改為台灣製造。經記者進一步追查，業者才說展示的是土耳其和英國合製產品，不是公司承製的「軍用商規」產品，未來會做到「非紅轉換」。不管業者怎麼說，事實就是，秀給準總統看的不是自己製造的。去年蔡總統參觀國防工業展時，業者保證，無人機國家隊推動一年多來，軍用商規已經是「百分之百無中國零件」。只不過這承諾在賴副總統面前卻端不出來，只能拿別人產品充數，露餡後再解釋將以「非紅轉換」的台灣零件躋身國際市場。

事實上，無人機國家隊就和蔡政府其他幾十個國家隊一樣，充滿誇飾空洞的內容，卻又不斷出包。去年在國防預算 裡橫空出世的66億台幣（約2.07億美元）軍用商規無人機採購，就曾爆「未驗收先付錢」爭議；而軍用商規無人機製造，套句「無人機國家隊隊長」羅正方的話，「台灣要做不出來，用買的也要買進來」。只是這和大內宣的國家隊想像有很大的距離。賴清德看到的那些狀似先進產品，到底有多少是「買進來」的，賴是否心裡有數？

蔡政府在抗中情結下，不但資通訊與國安採購對「中國製」堅壁清野，一般政府採購誤觸陸製產品也會大呼小叫；但無人機國家隊出現「中國製」，行政院長陳建仁卻要大家不用大驚小怪。其實蔡政府滿臉都是迴力鏢，不用大驚小怪。應該注意的是，蔡政府鑑於俄烏戰爭經驗，急於發展無人機產業無可厚非，但基於作戰需求取得無人機是一回事，無人機國家隊產製能力是另一回事；政府以國家隊為名宣傳激勵，但為國家安全與防衛實務，無人機國家隊開不起玩笑。準總統不能讓廠商以國家隊之名欺蒙糊弄。

同樣的，賴清德若真關心半導體產業發展，就必須正視業者憂慮的缺水、缺電等基本問題。如果不是火燒眉毛，業者怎會想自建核電廠自救？先不說電價、通膨全面來襲，賴清德一上任就要面對經濟大困局；蔡總統曾說，不要看到綠色就抹黑綠電，排斥綠電，就是排斥台積電；但是誰讓綠能 國家隊淪為套利詐騙隊，綠友友賺飽了，台灣還是缺電，綠能還是不夠，導致半導體業想自蓋核電廠，自給自足？

另外，蔡總統國政交接，帶賴清德去看潛艦國造海鯤號的進度。賴清德聽完簡報，當場表示後續七艘潛艦不必分批建造，應該一次完成。但賴清德「聖裁」，實務上根本做不到。原先計畫分批製造，是在現有生產線、廠辦和土地規模下的務實設計；若要一次完成，即使不計較巨額預算籌備，光是維持七條生產線的人員、機具、物料都是很難想像的。賴清德信口一次完成，暴露出軍事大外行和政策輕忽態度，但國家領導人未經審慎評估，怎能輕言輕諾？

賴清德新政未啟，接棒訪視一抬腳就踏進能源政策窟窿，一揮手就暴露國家隊亂象和統帥瞎指揮。過去多少國家隊吹牛出包，再不清理，都會成為未來「信賴新政」的大包袱；國防準備更是如此，空包彈上不了戰場，也保不了台灣。準總統必須時時警惕，這些國家隊亂象將是未來的國家災難。