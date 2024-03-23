黑白集╱太陽花開出綠衛兵 兩岸監督條例交白卷

三一八太陽花學運十周年，出現兩股不同的回顧聲音。以林飛帆為代表的一群，高調宣稱太陽花的成就是擋下服貿，台灣的命運由自己決定，並批黃國昌背棄學運。不在鎂光燈下的一群，則羅列15名「太陽花名人」這些年的醜態，包括貪汙、猥褻、賣淫及販毒等，酸他們「一起在監獄 島嶼天光」。

對一些人而言，記憶充滿振奮；對另一些人而言，則不願再多作回想。從十周年當天活動的人數，已一目了然。畢竟，太陽花最大的獲利者是蔡英文 和民進黨 ，學運雖造就了一批政治新貴，但如林飛帆那樣的得意者有幾人？多數的學運青年，如今恐怕仍在職涯及人生中沉浮。

也因此，若要問什麼是「太陽花精神」，恐怕就難有定論。反服貿擋住中國，其實也擋住台灣的機遇，更使兩岸關係急轉直下。在政治上，太陽花青年一面倒向綠營，自甘扮演「綠衛兵」，這也是某種蒙昧。青年學生的抗議行動，最後以向執政者恭順臣服作結，可說完全失去了自主性。

這點，相對而言，黃國昌還顯得比較清醒；他依然選擇站在權勢的對面，持續監督。太陽花學運當初倡議制訂《兩岸協議監督條例》，八年過去，民進黨交出白卷，太陽花們也忘光了吧？

太陽花造出一群綠衛兵，絕非人們所樂見。抗爭者被馴服得太容易了！(轉載自聯合報)