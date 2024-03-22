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2026年縣市長大選 新北頭號假想敵 藍鎖定鄭文燦

記者王寓中／台北22日電
國民黨盤點2026縣市長人選，新北市長重中之重，行政院副院長鄭文燦被視為頭號假想敵。（記者黃仲裕／攝影）
國民黨盤點2026縣市長人選，新北市長重中之重，行政院副院長鄭文燦被視為頭號假想敵。（記者黃仲裕／攝影）

2024總統大選敗選後，國民黨主席朱立倫展開四波黨務改革，為黨的再起打底，不分區立委兼任南部艱困選區縣市黨部主委，被視為提前布局2026年縣市長大選的起手式，黨內全面盤點2026縣市長人選，新北市長重中之重，行政院副院長鄭文燦被視為頭號假想敵。

今年大選國民黨在南部大敗，未來南方是關鍵。黨內表示，不分區立委張嘉郡、王育敏、謝龍介、柯志恩、蘇清泉兼任雲嘉南高屏縣市黨部主委，為2026布局，前進南部艱困選區，其中王育敏更是攻嘉義縣、守嘉義市的活棋。

國民黨盤點2026選戰三大戰區，尋求連任縣市如北市、桃園、基隆及苗栗等，將全力尋求守住連任勝選；南部艱困選區菁英出擊尋求突圍；新北、台中、竹縣、彰化、雲林、宜蘭、花蓮、台東等則要交棒傳承。

黨內表示，除了前兩塊戰區參選人幾都已就位，台中、彰化、雲林、台東都有強棒目標人選，花蓮、宜蘭、新竹縣也有布局考量，最後就是重中之重的新北市。

國民黨人士稱，民眾黨不分區立委黃國昌已布局新北市長，民進黨除了立委蘇巧慧，黨內目前將鄭文燦視為頭號假想敵，綠白都可能推出強棒人選下，國民黨新北市長的提名布局，勢必要跳脫侯團隊和新北市在地思維，守住新北，是朱、侯最大的挑戰。

國民黨 民進黨

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