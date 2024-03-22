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賴清德布局2026 派系人士：英系能否維持榮光 寄託陳其邁

記者張曼蘋、鍾維軒、林伯驊、謝進盛、李承穎、蔡晉宇／台北22日電
民進黨主席賴清德。（本報系資料照片）
民進黨主席賴清德。（本報系資料照片）

民進黨檢討今年大選、放眼2026，黨主席賴清德指示啟動黨務革新，雙管齊下進行組織、宣傳再造，5月地方黨部主委改選，是賴清德就任總統後首場黨內選舉，攸關2026百里侯布局，民進黨人士表示，賴清德已指示未來新任主委，須肩負地方上組織、宣傳任務，力求拉近中央、地方距離，在地方上也要讓民眾清楚知悉政府施政作為。

五二○「賴上英下」，賴清德即將全面接班掌握府黨權力，民進黨地方黨部主委預計4月登記、5月26日改選，占據最多席次的泛英系黨部主委恐成箭靶。泛英系主委遍布北市、台南、雲林、嘉縣、金門、花蓮、台東等七席；排名第二的正國會則有台中、基隆、宜蘭、苗栗、澎湖等五席，實力不容小覷；新潮流系與賴清德關係密切，是否「全面接班」，動向受關注。

派系人士說，蔡總統時代落幕後，英系產生質變，北部向來由英系大老黃承國布局主委選舉，但因排黑條款與賴清德不睦，加上新北英系大將羅致政落選立委，英系實力受影響。反觀中南部英系具影響力，嘉義縣立委蔡易餘，前立委陳明文兒子陳冠廷接棒，以及屏東出身不分區立委莊瑞雄，英系不僅參與主委選舉，甚至運作雲林麥寮鎮長補選，但英系能否維持榮光，關鍵人物是高雄市長陳其邁。

英系人士說，新北情勢較複雜，但主要派系都有跟英系談主委改選合作，包括中常委席次；新系和蘇系在新北雖結盟，但新北以外區域蘇系較弱勢，「英蘇結盟」仍是合理趨勢。

綠營人士說，正國會領袖、總統府秘書長林佳龍尚未出手，以往相對被動的正國會，預計要等到4月初才較明確，正國會將走自己的路，能拿下主委的區域都不會缺席。

據了解，新潮流可望藉由主委改選布局2026百里侯選戰，賴清德台南本命區是觀察指標，賴系立委林俊憲劍指下屆台南市長，賴系立委郭國文也傳出將挑戰台南市黨部主委。郭國文說，他未接觸主委改選，各縣市情況不太一樣，地方還是著重在當地政治生態，不能完全從派系角度出發；林俊憲說，綠營黨部主委人選會尊重市長黃偉哲意見。

賴清德 民進黨

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