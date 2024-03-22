韓民調漲到底做了什麼？ 黃暐瀚分析「國瑜3箭」：黑轉紅

立法院長韓國瑜。本報資料照片

立法院長韓國瑜 最近民調 上漲，聲量暴增。韓國瑜到底做了什麼？資深媒體人黃暐瀚表示，常說觀察一個人，要「聽其言、觀其行」，政治人物民調漲跌，緊緊跟隨當下發生了什麼政治事件。

黃暐瀚分析「國瑜3箭」，他表示，第一，國會改革；立院裝修浮報，總務處長遭撤換。第二，國道6號、環台高鐵提案，強調福國利民。第三，總質詢委員未到，唱名3次，取消質詢。「以上這3件事，奠定現在韓國瑜在國人心中的形象」。

黃暐瀚說，比起4年前，總統落選、市長面臨被罷免，今非昔比，韓國瑜可為「由黑轉紅」，不過3份民調的支持度略有不同，TVBS為48%，台灣民意基金會52%，鏡電視40.1%，調查時間也與「國瑜3箭」並未完全重疊。

黃暐瀚表示，3月15日的「質詢沒收事件」，韓國瑜照規定出了重手，但事後仍願意幫委員「恢復質詢權」，不料國民黨團明確反對，此事目前暫時無解。身為立法院的大家長，幫立委解決問題，替國人監督行政院，才是韓國瑜的「工作目標」，不是戰民進黨 ，不是搞政黨攻防，魚死網破。

他說，既是家長，就得調和鼎鼐、雨露均霑，與各黨維持等距。「那些要韓院長對民進黨『硬起來』的主張，都是在害韓國瑜，而不是幫他。砲手，讓總召去當，就已足夠」。