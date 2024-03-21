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黑白集／蕭美琴搞定兩岸？

黑白集
李大維說，蕭美琴最了解美國人怎麼想問題，是賴清德最棒的國策顧問。（圖／聯合報系資料照片）
李大維說，蕭美琴最了解美國人怎麼想問題，是賴清德最棒的國策顧問。（圖／聯合報系資料照片）

不旋踵間，賴清德即將出任國家領航者。但他將怎麼定位兩岸關係、平息台海怒濤，至今諱莫如深。就在社會焦慮高漲之際，海基會董事長李大維突然接受綠媒訪問，說了令人寬慰的答案。他說，賴清德「不是一張白紙」，會「務實中道」處理國安、兩岸及外交。

「不是一張白紙」的表述頗富玄機，俚俗點的說法約莫是：不是個冒失鬼。但是，賴清德若不冒失，怎會在大庭廣眾之下，說自己是務實台獨工作者？

李大維當了蔡英文８年核心骨幹，應記不起她哪天喊過一聲「台獨」吧？賴清德的「台獨」，卻是國會認證，議事錄一清二楚地登載著，想要封存30年都不行。

李大維情詞懇切，大家就姑且聽之。他說，賴的「訓練是有的」。也對，至少「走入白宮」不能亂說的那堂課，他的確上過了。但把中華民國憲法當護國神山是一場災難，同樣出自他口中。

另外，李大維也說，蕭美琴最了解美國人怎麼想問題，是賴清德最棒的國策顧問。好似有了蕭美琴依白宮指令辦事，兩岸就搞定。但是蕭美琴在兩岸驚濤駭浪中，就能操舵平穩前行嗎？懂美國的民進黨裡還有幾個，賴清德或許不缺；但問題就在，懂北京想法的，半個沒有！(轉載自聯合報)

賴清德 白宮 中華民國

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