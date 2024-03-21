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黑白集／AI真偽難辨 陳建仁真懂被騙滋味？

黑白集
國民黨立委葛如鈞秀出兩段影片，請行政院長陳建仁（左）辨認何者為真，但答案揭曉兩影片皆為AI生成，陳建仁頓時動怒，直指立委設圈套騙。(記者陳正興／攝影)
國民黨立委葛如鈞秀出兩段影片，請行政院長陳建仁（左）辨認何者為真，但答案揭曉兩影片皆為AI生成，陳建仁頓時動怒，直指立委設圈套騙。(記者陳正興／攝影)

傳說的AI專家、國民黨新科立委葛如鈞，在立院總質詢時放了兩段影片，請閣揆陳建仁指認哪一段是AI生成？哪一段是真人？陳建仁端詳片刻，答稱他認為右邊的影片比較像真的。未料，葛如鈞說：兩段影片都是AI生成。這讓陳建仁當場崩潰開罵：「你做圈套騙我，這樣有意義嗎？你就是詐騙者！」

陳建仁太激動了。立院詢答又不是益智遊戲，也不是科舉考試，更不是法庭應訊；答錯就答錯，有必要這麼崩潰嗎？再說，葛如鈞的質詢，目的就是要凸顯詐騙以假亂真的問題。但蔡政府教給全民的防詐守則，卻是「不接、不聽、不點、不傳、不信」的五不口訣，叫大家關閉手機即時通訊功能，這根本無法阻詐。

陳建仁只答錯一個題目，就自覺被騙，當場變臉開罵。相較之下，台灣一年詐騙案件3萬多件，詐騙金額高達700億元新台幣（約22.2億美元），那些被騙而賠上可觀金錢的民眾，要向誰開罵？再說，閣揆分不清AI的真偽，也不是什麼可恥的事。重點在，政府若連目前猖獗的真人詐騙都防堵不住，俟歹徒更上層樓學會AI詐騙技術，受害者豈不是更將哀鴻遍野！

陳建仁自覺被騙了，但他真懂被騙的感覺嗎？那種長年積蓄被詐一空的痛心，和熱血投資卻成泡影的絕望。要有這種同理心，才知道自己錯過多少民眾期待。(轉載自聯合報)

AI 投資 國民黨

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