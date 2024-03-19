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網軍抹黑藍立委候選人 「空軍總裁」被起訴

記者周嘉茹／桃園19日電
桃園市立委邱若華選舉期間遭網軍攻擊，形塑與黑道掛勾等負面形象，桃園地檢署偵結依違反選罷法起訴歐姓公司負責人等3人。(本報資料照片)
桃園市立委邱若華選舉期間遭網軍攻擊，形塑與黑道掛勾等負面形象，桃園地檢署偵結依違反選罷法起訴歐姓公司負責人等3人。(本報資料照片)

桃園市國民黨籍立委邱若華在選舉期間遭網路攻擊，以製作惡意哏圖、散布謠言及恐嚇言論，形塑她與黑道掛勾等負面形象。桃園地檢署調查，歐姓男子成立網軍公司，利用創建的137個人頭帳號惡意操作，甚至還欲「兩頭賺」遭告發，昨天依違反選罷法起訴歐男等三人。

邱若華昨天表示，對於選舉期間不實攻擊、雇用網路公司，期盼司法能還給她和選舉團隊一個公道。當時與歐男簽約合作的前立委趙正宇團隊則強調，選舉期間為防禦對手攻擊，經介紹與該網軍公司簽約協助行銷，並不知情公司作為。

檢方調查，暱稱「空軍總裁」的38歲歐姓男子是網軍公司負責人，透過「雷電模擬器」，創建社群網站臉書人頭帳號，再登載虛偽使用者資料，並將人頭帳戶資料儲存在雲端資料夾，在社群按讚、留言為客戶製造評論。

正副總統和立委選舉期間，邱若華和趙正宇是同選區，趙的陳姓友人居中介紹趙與歐男簽約，由網軍公司替趙進行選舉網路行銷，陳男再與歐男、黃姓員工共謀，由陳男編纂有關邱團隊負面文字，網軍公司製作網路攻擊哏圖，利用137個人頭帳號，在臉書大量張貼散布恐嚇言論。

去年底網軍公司執行合約時，因趙僅願分期付款，致歐不願繼續執行合約，轉而向邱若華團隊建議，若支付120萬元(台幣，下同)，就降低惡意攻擊力道，邱團隊報警處理。檢方搜索網軍公司，發現兩份與趙正宇團隊簽訂合約，提及公司須替趙團隊維護正面形象、選舉網路防禦，費用90萬元。

檢方偵結認為網軍公司歐姓負責人和陳男、黃男涉犯選罷法，依法提起公訴。至於趙正宇團隊雖與歐簽約合作行銷，但依相關事證，認定趙正宇並不知情網軍公司實際手法。

民進黨前立委鄭寶清兩年前脫黨參選桃園市長，被踢爆有大量假帳號幫忙聲援，據了解也是由歐姓負責人公司創建的假帳號替鄭灌讚，後來歐改名創立新公司，繼續從事網軍不法行為。

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