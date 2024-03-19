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觀察站╱盧秀燕集結女力 包圍中央展現軟實力

記者 陳秋雲、林政忠

五二○交接在即，電價蠢蠢欲漲。在蔡、賴政權交接的看守期間，以台中市長盧秀燕為核心發起的九位「女力縣市長聯盟」，昨天齊聲呼籲中央審慎評估漲電價問題。地方女力聯合發聲，既向中央喊話，也展現地方包圍中央的軟實力。

2024大選後，民眾黨主席柯文哲與藍營亦敵亦友，2028恐怕終須一戰，盧秀燕被視為國民黨2028熱門人選。盧秀燕除了是中台灣區域治理平台八縣市領頭羊，還串連九縣市的女力縣市長聯盟。

正如延攬民眾黨前立委蔡壁如擔任市政顧問，盧盡力交好各方力量，維持「進可攻、退可守」戰略高度。

2022年九合一選舉，國民黨女力縣市長聯盟揮舞翅膀，影響全台選情，成員十人中有八人當選或連任百里侯，在艱困區落選的柯志恩與王育敏則轉任國民黨不分區立委，盧秀燕的影響力將持續展延至2026。

2028還言之過早，但盧秀燕已被黨內外視為假想敵。在食安、社福、兒虐及基隆市政風波，中央政府已多次對藍營出重拳，台中市更屢屢獲得中央「關愛的眼神」，被行政院、內政部點名做記號，其他政敵也磨刀霍霍。但也有人認為，她的聲望，反被民進黨愈打愈旺。

盧秀燕的動向，將牽動2026地方選舉、2028總統選情。面對競爭壓力，擅長「以柔克剛」的盧秀燕，選擇廣結善緣，在女力聯盟不居「Ｃ位」，把舞台做給其他縣市長，持續團結所有可能陣營。

國民黨 灣區 內政部

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