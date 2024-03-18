319案20年／專案小組：查訪失誤卡政治 已扯不清

三一九槍擊 案真相，多年來屢遭質疑，當年專案小組認為，當時偵辦規模堪稱「史上最大」，已窮極可能調查，證據均指向陳義雄因不滿時局而獨自犯案，只差沒把「破案」說出口，無奈政治氛圍影響及警方查訪失誤，留下無解謎團。

台南市警察局長廖宗山是案發時的台南市刑警大隊長，後來參與遣返 製造槍枝的唐守義等案。他回憶，監視器畫面出現「黃衣禿頭男」在槍擊案發生後小跑步離開，媒體公布後立刻接獲舉報是當地旗幟店老闆，當月27日查訪與陳義雄擦身而過，陳隔天失蹤、29日被發現在安平港溺斃，檢警認定投海輕生，當時家屬無意見，檢方發還遺體，後來警方根據現場兩顆彈殼的製造工具痕跡及構造特徵，追出槍枝製造者唐守義，同年10月拘提後查出陳義雄透過姊夫購買唐槍彈，才鎖定陳義雄是槍手，但距離陳身亡火化已有一段時間。

一名辦案人員說，槍彈層層轉手，從查獲槍彈追了七手才鎖定唐守義，唐被羈押後才承認製槍，又追了四手才追到到陳義雄。

當年唐共賣出70幾把槍，警方追回50幾把、拘提100多人，「以彈追槍、以槍追人」才逐漸釐清槍枝來源與槍手身分。

「若查訪到陳義雄，人沒死，結果絕對完全不一樣。」專案小組成員感嘆，刑警訪查失誤錯失破案契機，又卡到政治問題，牽扯不清，最近都還有朋友問他「三一九真的假的？」