綠委嗆卡韓反制 黨團幹事長吳思瑤指個人意見

民進黨立委郭國文（右起）、洪申翰、邱志偉等人日前批評立法院長韓國瑜（左）剝奪質詢權，並直奔院長室理論。(本報資料照片)

立法院上周五院會出現總質詢風波，民進黨 立委郭國文批評立法院長韓國瑜 「沒收」總質詢機會，揚言反制。國民黨 立委羅智強反批，立法院會質詢相當地珍貴，難道不值得提早去等待？民進黨現在竟然想卡韓國瑜擔任民主基金會董事長？「歡迎民進黨去踢看看違反民意的鐵板」。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨是個尊重慣例的政黨，不會去反制民主基金會，這是郭國文個人意見，非民進黨團既定立場。

郭國文上周五排定對行政院長陳建仁施政總質詢，但在韓國瑜唱名上台質詢時未在議場，被依「議事規則」視同放棄質詢。郭國文大表不滿，指韓國瑜「不守慣例」，民主基金會董事長一職同樣可「不依慣例」讓韓國瑜擔任。

羅智強表示，請郭國文看看輿論，連民進黨支持者都不支持他們。羅智強說自己院會當天都會守在立法院，就是因為不知道當天有誰可能會沒有到場，可以隨時待命，委員會經常遇到這種狀況，立委應該都相當清楚；民意是站在立法院議事規則這邊，大家也認為國會外交需要有彈性，應該由立法院長來擔任民主基金會董事長。

羅智強指出，院會質詢如此珍貴，難道不值得立委排開所有行程，在立法院好好盯場嗎？像他會在前兩個委員質詢時，就先在立法院議場內等待，難道提早到議場的立委都是笨蛋嗎？

國民黨立委王鴻薇則表示，郭國文竟然說出立委遲到、主席喊休息是慣例，既然韓國瑜不符合慣例，所以大家也不用照慣例給韓國瑜當民主基金會董事長，這種說法實在太過「鴨霸」；民進黨想「卡韓」舉世皆知，這種說法不只低級，更是無理、粗暴，完全漠視立法院議事規則，民進黨現在就是想繼續在立法院當霸王、為所欲為。

民眾黨立委林國成也認為，立法院議事紛爭不能轉移到民主基金會，「一碼歸一碼」；民主基金會的董事長，依照慣例就是由立法院長兼任，歷年來不管是哪個政黨執政都是如此。

吳思瑤指出，韓國瑜今天要召開朝野協商補救，韓國瑜也認同要恢復委員質詢的權利，民進黨團也不希望這件事破壞朝野和諧，希望尋求補救之道之後，趕快恢復這些立委的權利。