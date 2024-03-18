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新聞評論／綠委一黨獨大思維不改 賴政府將舉步維艱

聯合報社論
民眾黨立委張啓楷日前質詢中油在戰時天然氣存量有多少，會議主席邱議瑩（圖）以國安問題阻止繼續提問，而接續質詢的立委鄭天財認為議題如何回應應由中油董事長決定，不是主席決定，當場動氣拍桌抗議。而召委邱議瑩則拉高聲量強調，請尊重主席。(記者許正宏／攝影)
民眾黨立委張啓楷日前質詢中油在戰時天然氣存量有多少，會議主席邱議瑩（圖）以國安問題阻止繼續提問，而接續質詢的立委鄭天財認為議題如何回應應由中油董事長決定，不是主席決定，當場動氣拍桌抗議。而召委邱議瑩則拉高聲量強調，請尊重主席。(記者許正宏／攝影)

2024大選，賴清德以少數總統延續民進黨執政，但國會變天，雙少數政府的憲政運作，對於朝野都是重大考驗。蔡英文總統卸任前才邀請在野黨領袖對話，雖然時機已晚，但向現實妥協、為賴清德鋪路的用意明顯。不過，民進黨立委似乎還不習慣淪為少數黨的事實，以為仍可橫行國會、予取予求；綠委拋不開的一黨獨大思維，將成為賴清德執政路上的大石頭。

日前立法院經濟委員會就上演了「主席制止立委質詢」荒謬場景。民進黨籍召委邱議瑩以「洩漏國安機密」為由，阻止民眾黨立委張啟楷對中油董事長李順欽的質詢。但張啟楷問兩岸兵凶戰危時天然氣可以撐多久，這根本不涉國安機密。天然氣存量本就是公開資訊，經濟部歷來公告很容易查詢；邱議瑩過去也曾就此質詢過行政院前院長蘇貞昌。既然存量公開，在兵凶戰危下能撐多久，也不難計算。何況當天並非祕密會議，答詢皆可公開。即便立委真的問到機敏資訊，也應由行政官員來判斷是否適合公開回答，此時才有「主席裁示」空間。李順欽未提疑義，邱議瑩卻制止張啟楷發問，就是濫權越俎代庖。

邱議瑩之所為，源於一黨獨大心態未消，而其傲慢也非首見。2017年立法院衛環委員會排審勞基法「1例1休」修法，遭時代力量質疑罔顧程序正義，邱議瑩當時即高喊「太陽花已經整個大崩潰」。邱議瑩對太陽花運動過河拆橋，當然是因為民進黨完全執政，不必再受「覺醒青年」制約；現在制止在野黨立委行使質詢權，其心態仍停留在一黨獨大的過去。

就在邱議瑩制止張啟楷質詢隔天，立法院院會發生罕見的總質詢開天窗場景，多位綠委因唱名不到，失去總質詢機會。綠委們隨即大罵韓國瑜「沒收立委質詢」、「鴨霸無理」。兩相對照，邱議瑩是濫權制止立委質詢，韓國瑜則是依議事規則行事，如果韓國瑜是「鴨霸無理」，邱議瑩行徑又該如何形容？恐怕在綠委眼中，立法院仍是那個民進黨為所欲為的立法院吧？

民進黨對台灣民主基金會人事的態度，亦復如是。由政府出資的台灣民主基金會，依慣例皆由立法院長擔任董事長。2016、2020年，新任立法院長蘇嘉全、游錫堃都順利接任，但韓國瑜能否出任董事長，民進黨始終曖昧以對。基金會董事政黨比例部分，更爆出民進黨比國民黨多1席情事，訊息被揭露後才撤下1人。但基金會執行長一職，在韓國瑜已提出具體人選後，民進黨立委仍堅持「執行長人選必須尊重總統」；對基金會的掌控，綠委「不甘心不放手」的心情，溢於言表。

另外，民進黨立委沈伯洋質詢國防部長邱國正，要求訂定認知戰與在地協力者標準；其認知戰邏輯就是把所有監督、批評民進黨者定義為在地協力者。姑不論其邏輯謬誤，如今民進黨在國會已居少數，意味多數民意就是要監督民進黨，沈伯洋仍然停留在一黨獨大的威權思維，只能說是「不知今夕是何夕」。

民進黨完全執政時，從來就不知謙卑；現在國會三黨不過半，民進黨甚至連最大黨都不是，綠委卻停留在過去八年一黨獨大，要通過什麼法案和人事案、要如何主導議事都無所顧忌的心態。綠委尚且如此，如何能期待獨攬組閣權和政策主導權的賴清德政府，尊重多數、遵守程序正義？如果未來賴政府運作，與綠委一黨獨大的威權心態有相同基因，已可預見雙少數政府將舉步維艱，蔡英文和賴清德再怎麼向在野黨領袖喊話都沒用。

民進黨 賴清德 韓國瑜

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