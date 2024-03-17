黨產會追徵8.6億 國民黨敗訴確定：遺憾法院屈從執政黨意志

國民黨文傳會主委李彥秀。(本報資料照片)

中國國民黨 不服不當黨產處理委員會（簡稱黨產會）認定458筆土地為不當黨產，並追徵8.6億元（新台幣，下同，約2716萬美元），提起行政訴訟。法院一審判國民黨敗訴，日前最高行政法院駁回國民黨上訴，全案確定。國民黨文傳會主委李彥秀16日說，遺憾最高行政法院屈從執政黨的意志，判決難以令人信服。

李彥秀表示，遺憾最高行政法院屈從執政黨的意志。這樣的判決，難以令人信服。她也說，這項判決不僅漠視歷史脈絡，更是用政治追殺的心態來否定國民黨在台灣的貢獻，令人失望。

李彥秀強調，司法訴訟雖然定讞，但欺騙不了台灣多數人民的記憶，也無法抹滅國民黨長期以來在台灣這片土地上，與所有台灣人民共同打拚，奠基台灣民主政治、經濟奇蹟的事實。

黨產會調查「國民黨以轉帳撥用等方式，取得國有房屋及其基地並已移轉他人的追徵案」指出，國民黨以轉帳撥用方式取得、並已移轉給第三人的「國有特種房屋基地」，共458筆是不當取得財產，共獲利8億6488萬3550元。

黨產會於2017年6月中旬作出行政處分，向國民黨追徵8.6億元，案件後來移送法務部行政執行署台北分署執行，行政執行署已陸續執行查封國民黨產多筆土地。國民黨不服，向台北高等行政法院提出行政訴訟，並聲請停止執行獲准。

北高行審理後認為，國民黨陸續於1957年至1961年間登記取得458筆土地所有權，過程中並未給付對價給國家、即無償取得這些土地，也非源自於黨費等一般收入而來，於2016年8月10日黨產條例公布時，已非政黨、附隨組織或其受託管理人所有之財產，依黨產條例第5條第2項規定即應推定為不當取得財產。

北高行指出，這458筆土地現均已被徵收或已移轉予第三人而無法返還，依黨產條例第6條第3項規定應予追徵，因此黨產會依法對國民黨的其他財產追徵其價額總計8億6488萬3550元，尚無不合，判決國民黨敗訴。

國民黨不服，提起上訴，二審由最高行政法院審理。最高行認為，一審判決並無違誤，14日駁回上訴，仍判國民黨敗訴，全案確定。