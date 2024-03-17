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綠營拖字訣 民主基金會人事改組淪角力場

記者 陳熙文、陳洛薇
政大外交系教授盧業中獲邀出任民主基金會執行長。(取自盧業中臉書)
政大外交系教授盧業中獲邀出任民主基金會執行長。(取自盧業中臉書)

立法院總質詢因立委出狀況導致骨牌效應，首度開天窗，綠委抗議立法院長韓國瑜「沒收質詢權」，揚言卡韓國瑜出任民主基金會董事長。韓國瑜已做好準備，並邀政大教授盧業中出任執行長，盧表態將全力以赴，卻遲遲等不到開會通知，形成董事長、執行長已準備出任，卻不知何時開會的荒謬情況。

綠委放話，韓國瑜處理議事「不按慣例做」，既然如此，民主基金會董事長也可以不必按慣例，不一定要由立法院長出任，綠營近來更不斷釋放「民主基金會執行長應由總統指定」的風向球。

民主基金會董事席次綠多藍少，現任執行長黃玉霖是總統府秘書長林佳龍人馬，外界推測綠營盤算，就算依慣例讓韓接掌董事長，在藍綠角力下，董事會恐不會讓韓推薦的執行長順利上任。

民主基金會組織章程第八條設有自動遞補條款，韓國瑜當選立法院長，游錫堃依規定卸任民主基金會董事，由韓自動遞補。至於董事長一職，暫由副董事長、外交部長吳釗燮代理。

依規定，民主基金會董事長由董事會選舉出任，但身兼董事的國會議長地位崇高，依慣例董事長皆由立法院長出任。吳釗燮上月23日以代理董事長身分拜會韓國瑜，知情人士透露，吳釗燮很客氣地說，依慣例應由韓國瑜出任董事長，要開董事會改選，會再聯絡開會事宜，之後外交部人員多次詢問院長辦公室，3、4月有沒有時間開會？但未提出明確的開會時間，也不確定是否全面改選。同時間，民進黨團幹事長吳思瑤多次質疑，稱執行長應是總統指定，不是董事長指定。

熟悉民主基金會的重量級人士表示，民主基金會由外交部補助，董事長依慣例由立法院長出任，「如果不是韓國瑜，會有很大的爭議，但民進黨真的要這樣處理嗎？」他建議，應循例由韓國瑜出任董事長，執行長也應由政治立場中立的人選出任。

民主基金會改組一波未平，一波又起，藍綠角力下，卡韓論再起，人事改組再現變數。

韓國瑜 民進黨

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