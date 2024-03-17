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縣市長布局前哨戰 民進黨地方黨部5月改選 派系卡位

記者蔡晉宇／台北17日電
民進黨立委郭國文被點名，代表新潮流出馬角逐台南市黨部主委呼聲高。(本報資料照片)
民進黨立委郭國文被點名，代表新潮流出馬角逐台南市黨部主委呼聲高。(本報資料照片)

總統大選過後，民進黨地方黨部主委選舉緊接著5月登場。由於改選後的主委2年任期內，將碰上縣市長提名作業，主委也肩負地方選舉操盤重任，民進黨各派系高度重視，視為縣市長布局前哨戰。黨內人士表示，台北市、高雄市將是兩個指標選區，台南市新潮流力拱民進黨立委郭國文呼聲高，也象徵新系全面主導台南企圖心。

民進黨人士表示，本屆地方黨部主委英系是最大贏家，如今總統大選後，新潮流系浮上檯面，加上英系共主蔡英文總統將卸任，黨內權力結構已更迭。5月率先登場的地方黨部選舉，將成檢視黨內派系板塊位移風向球。

派系人士分析，地方黨部主委改選重點關注地區為台北市、高雄市。台北市向來是英系與綠色友誼連線重鎮，雙方為了爭取地方黨部主委主導權，甚至曾在2020年發生廝殺太過激烈，而被黨中央裁示暫停選舉，最終在蔡英文協調下，才由無派系色彩的吳怡農出任。

派系人士表示，2022年英系捲土重來順利拿下台北市黨部，但到了今年，情況恐不會那麼單純。主要原因在於，綠色友誼連線的區域立委何志偉未能連任，其派系元氣大傷，亟需在市黨部主委一戰中重整旗鼓；況且，何志偉在與王世堅立委初選中落馬，英系背後暗挺王世堅耳語不斷，今年北市地方黨部主委選舉，派系間勢必再有一戰。

另一指標區域高雄同樣牽動黨內派系競爭，現任主委許智善同樣是新系與湧言會相爭下，協調後妥協的人選。綠營南部地方人士表示，許智善這次不尋求連任，一開始傳出新潮流及湧言會都有意推派人選出馬角逐，但為了黨內團結，黨內人士傾向以協調取代競爭，找出各方都能接受的人選，避免再生爭議。

民進黨 蔡英文

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