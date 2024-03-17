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黑白集／立委質詢遲到不知恥 惡人先告狀

黑白集
民進黨立委賴惠員（左起）、邱志偉、洪申翰、郭國文、林楚茵、陳冠廷日前舉行記者會批評立法院長韓國瑜剝奪他們的質詢權。(記者潘俊宏／攝影)
民進黨立委賴惠員（左起）、邱志偉、洪申翰、郭國文、林楚茵、陳冠廷日前舉行記者會批評立法院長韓國瑜剝奪他們的質詢權。(記者潘俊宏／攝影)

幾年前，時任高雄市長的韓國瑜因接見日本學者風波，日媒冠以「遲刻魔（遲到魔人）」，從此成為綠營批韓慣用詞。沒想到如今身為立院龍頭的韓國瑜守時依規辦事，竟反遭「遲刻魔」綠委嗆聲，真是錯亂價值！

總質詢首次出現立委缺席，遲到者各有理由，但立法院議事規則載明唱名三次不到即視為棄權，真沒什麼好硬拗的。離譜的是，六名綠委不僅不以遲到為恥，還直衝院長室抗議質詢權利「被沒收」，盡顯惡人先告狀嘴臉。

有人稱前院長游錫堃時期遇此情況會宣布「休息」，殊不知這根本是無視法規的和稀泥，也變相助長立院陋習橫流。新國會新氣象，若立委連最基本的守時依法都做不到，如何奢談國會改革？

尤其這次風波起因是民進黨陳亭妃臨時改為書面質詢，排其後的鍾佳濱也採書面質詢，導致接著的國民黨羅明才趕不及到場，後續唱名皆未在場，質詢草草結束。不堪的是八年來綠委自我矮化，動輒改書面質詢或縮短質詢，對行政部門護航放水，從未自省，如今遇韓國瑜按規矩走，反倒珍惜起質詢權來，還鬼扯韓「是不是要出去玩？去喝酒？」如此顛倒是非，不愧綠委本色。

綠委因遲到被沒收質詢，凸顯的正是不把監督權責當一回事，更把懶散誤事責任賴給認真守法者。這「遲刻魔」迴力鏢，既快且準！

韓國瑜 國民黨 民進黨

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