台立院陋習讓議會開天窗 藍白轟綠委愛改書面質詢「放水」

民進黨 執政八年，行政院長赴立法院施政報告與總質詢時，民進黨立委經常以書面質詢，不見立委本人到場口頭質詢，昨天更因綠委臨時改書面質詢，導致院會議程大亂。藍白立委齊轟，民進黨立委對行政部門輕放，早已不是新聞，除了放棄質詢監督，改成書面質詢，還有人把30分鐘的質詢時間，自我縮短成15分鐘，都是明顯放水案例。

本報系聯合報報導，立法院會昨排定7位國民黨 立委、12位民進黨立委質詢，國民黨僅有羅明才臨時改書面，民進黨立委則有6人書面質詢，包括邱議瑩、吳琪銘、鍾佳濱、賴瑞隆、蘇巧慧、陳亭妃，比例高達5成。下周二總質詢排定10位藍委與7位綠委質詢，藍委目前無人改書面質詢，綠委則已經有范雲、張雅琳、郭國文3人以書面質詢。

國民黨立委洪孟楷表示，改成書面質詢，民進黨立委就不需要來立院，還好意思都指責別人翹班，綠委就是最大的「薪水小偷」。過去已經習慣自我矮化成行政院下的立法局，但本屆新的民意產生下，依舊護航的作風，只會讓國人更看破手腳。

國民黨立委賴士葆批評，憲法賦予立委監督行政部門的職權，結果民進黨執政後一堆民進黨立委自我閹割，每個會期都有超過一半以上綠委改書面質詢，自甘墮落成行政院的小弟。

民眾黨立委林憶君表示，民進黨執政後就一直在放水，想縮短總質詢時間，讓總質詢趕快結束。

聯合報刊登評論指出，多數立委行程滿檔，按照質詢順序預先安排到場時間，有人臨時開天窗，後面委員自然可能趕不到。若立委們覺得，院方應允許最後關頭更改書面質詢，就應體認到，自己可能因同僚臨時不現身，提前一棒甚至兩三棒上場，便不能把行程安排到如此緊湊。若立委不願提前待命準備，就不該要求議事處可以允許自己或同僚，臨時更改出席質詢與否。

其實，在立院各委員會，向來是唱名不到就跳過，唯獨院會才有立委臨時改書面質詢，主席就為其休息配合的狀況。這當然是過去幾位院長，政治風格都「以和為貴」，凡事絕不當壞人所致。連帶所及，整個立院的管理，往往崇尚「便宜行事」。