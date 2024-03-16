我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餐廳拒供免費食物 遊民縱火燒車「謀殺」經理

庫克瞞中國銷量？蘋果被控欺騙投資人 要賠4.9億

蔡英文邀會朱立倫 藍不隨之起舞：這善意遲了8年

台灣新聞組／台北16日電
蔡英文總統期盼與國民黨主席朱立倫（圖）會面，但正值黃復興組改敏感時刻，時機不宜。（本報資料照片）
蔡英文總統期盼與國民黨主席朱立倫（圖）會面，但正值黃復興組改敏感時刻，時機不宜。（本報資料照片）

蔡英文總統大年初一致電邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲朝野會談，「蔡柯會」前天登場，綠白破冰，但藍綠氣氛仍劍拔弩張，國民黨僅回應「將持續討論適動互動機會」，未承諾具體會面時程。朱立倫昨表示，之後會選擇適當的時機，雙方一定可以見面溝通。柯文哲昨說，蔡英文親自打電話邀約，他沒有理由拒絕，雖然在野要盡到監督責任，但有政黨溝通平台也是好的。

五二○時「蔡下賴上」，藍營質疑，蔡英文任期將屆，現在朝野對談是否能代表未來的賴清德總統？昨也傳出「蔡柯會」短暫觸及NCC人事，柯文哲還反問蔡英文「這不是賴清德決定嗎？」

不過民眾黨秘書長周榆修昨否認談及人事，強調不可能如此失禮；總統府發言人林聿禪則說，NCC相關提名作業，蔡英文會與副總統賴清德充分溝通。

總統蔡英文日前出席海巡署雲林艦交船、台北艦命名典禮。（記者劉學聖／攝影）
總統蔡英文日前出席海巡署雲林艦交船、台北艦命名典禮。（記者劉學聖／攝影）

總統府已與國民黨聯繫要安排「英倫會」，但正值國民黨組改重要時刻，黃復興的組改反彈聲浪大，此時會面恐為組改增添阻力，黨內也認為蔡英文執政八年來朝野對立加劇，臨去前才要朝野溝通，只是為了建立歷史定位，國民黨不必配合起舞，待準總統賴清德上任後若有誠意再會面。

「這份善意遲到了八年」，國民黨文傳會主委李彥秀說，蔡英文說要持續建立政黨溝通平台，凝聚朝野及社會最大的共識，但八年執政實踐，國會多數暴力，行政專斷獨行，箝制新聞自由，民間團體與在野政黨在街頭高升吶喊，蔡英文不是沉默神隱，就是錄影獨白，蔡英文原本有絕佳的機會，成為全民的總統，一再的錯失與傲慢，註定了蔡英文的歷史定位。

本報系聯合報刊登評論指出，蔡英文執政八年，朝野嚴重對立，即將接棒執政的賴清德是少數總統，蔡英文留下的「朝野對立」難題，還是要由賴清德承擔。

蔡英文 賴清德 國民黨

上一則

台立院陋習讓議會開天窗 藍白轟綠委愛改書面質詢「放水」

下一則

無期刑假釋再犯要服完殘刑 憲法法庭判違憲

延伸閱讀

卸任前啟動朝野對話 蔡英文會見柯文哲溝通

卸任前啟動朝野對話 蔡英文會見柯文哲溝通
新聞眼／蔡英文卸任前急朝野對話 權宜性妥協？

新聞眼／蔡英文卸任前急朝野對話 權宜性妥協？
蔡英文邀柯文哲談國政 柯帶一盆小草當伴手禮

蔡英文邀柯文哲談國政 柯帶一盆小草當伴手禮
會見美訪團 朱立倫：致力讓台灣成為國際可靠夥伴

會見美訪團 朱立倫：致力讓台灣成為國際可靠夥伴

熱門新聞

澎防部演訓示意圖。本報資料照片

美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光

2024-03-12 15:04
中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛。（記者黃仲明／攝影）

台航空業暑期搶客 華航、長榮、星宇北美線開戰

2024-03-13 02:28
高雄罷韓餐廳「釣客食堂」宣布將在4月10日結束營業。圖／擷取自釣客食堂臉書

台「罷韓餐廳」不堪虧損吹熄燈號 老顧客錯愕

2024-03-08 18:35
2月6日，新竹一處國軍基地舉行訓練，總統蔡英文（中）到場視察。歐新社

美媒稱美啟動對台重大軍事合作 派陸軍特種部隊常駐

2024-03-13 11:08
瑞莎(後)帶領瑞星小將為國爭光。（瑞星韻律體操協會提供）

出國比賽再奪3金2銀 瑞莎卻沉痛宣布一決定嘆：很辛苦

2024-03-06 18:18
由無子西瓜基金會打造的新北首間綜合式長照機構「鑫淼天使居」7日舉行落成典禮，新北市長侯友宜（圖左起）到場與天使居長照財團法人創辦人王建煊共同剪綵。（記者杜建重／攝影）

8旬婦捐3.8億促成 王建煊老人院「天使居」圓夢

2024-03-08 01:27

超人氣

更多 >
不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購

不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購
你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒
地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪
房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價

房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價
退休住郵輪1年 比住這10州便宜

退休住郵輪1年 比住這10州便宜