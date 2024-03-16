黑白集／「待退者」見「無業者」 蔡英文的政治貼皮術

任期僅剩兩個月的蔡英文 總統，突邀民眾黨主席柯文哲 對話，兩人共進牛肉麵，並就勞保、國防、社安、黨政溝通等議題交換意見。臨到要交棒，蔡英文才想到「朝野對話」，也真有遠見。朝野當然要對話，但這回整整遲了八年，足以錯過所有的意義。

這場「蔡柯會」，被網友譏為「待退仔」和「無業仔」的會晤，未免太酸；但某種程度上，倒也傳神。柯文哲最近聲量陷入低谷，亟需舞台亮相的鎂光燈增光；蔡英文面臨權力交接的空窗，突然想到自己有些政治缺口必須裝修。也因此，「蔡柯會」安排起來，就比「蔡朱會」容易得多。

柯文哲雖賺到鎂光燈，卻沒賺到讚譽。從總統府提供的畫面，他不時面露喜色，對蔡英文畢恭畢敬。但在各項對話議題上，他卻未提出特殊見解或建議，只是泛泛申論，甚至只附和及肯定蔡英文的說法。由此看來，柯文哲事前準備不周，最後只能扮演陪襯的角色，未能展現在野黨應有的立場。

蔡英文任內仗著完全執政，一路輾壓，八年來未曾試圖與在野黨溝通。如今卸任在即，才想到朝野對話，這純粹是一種「政治貼皮術」，旨在遮掩自己的缺失，卻看不出真誠。朝野對談不是擺攤設宴，不是擺樣子給民眾看，而是要對國家的深刻歧見和難題尋求共識。否則，貼皮的政治能有幾天風光？（轉載自聯合報）