新聞評論／交接期亂象爆表 蔡政府別砸了最後招牌

賴清德、蕭美琴競選期間和蔡英文共同拍影片，蔡英文並將國政未來的鑰匙，交給「賴蕭配」。(圖／取自賴清德Youtube)

蔡政府和賴政府漫長的交接空窗，雖非政黨輪替，但政治與行政亂象無日間斷讓人憂心。上從陳內閣面對新國會難以招架而暴氣，中至多名內閣部長被點名無能失職，下至行政部門執行政策漫無章法；外至金門漁船事件處理失當使兩岸緊張擴大，內有蘇丹紅的食安危機沉痾糾結，種種問題皆考驗民眾對民進黨 的耐心。蔡總統若不好好處理，除將砸毀自己最後的招牌，也將把巨大民怨一併移交給賴清德 。

近月來陳建仁在立法院面對強大的質詢壓力，包括數位部長唐鳳、ＮＣＣ主委陳耀祥、衛福部長薛瑞元、海委會主委管碧玲，都表現得荒腔走板。主要原因，立法院不再是民進黨一黨獨大，許多戰力慓悍的在野新科立委加入國會，過去靠著民進黨立委及網軍側翼護航得過且過的部會首長立馬現出原形。8年前蔡英文仗著「新民意」上台，但8年完全執政的美好時光，卻是在磨損及怠忽民意中度過。如今，「更新民意」所呼喚的新國會，力圖重建民意監督的尊嚴，剷除「舊勢力」的腐敗和無能。

面對自己執政的最後餘暉，蔡總統最近選擇迴避出現在重大爭議事件中，只在若干儀式性的典禮中現身。這樣的選擇，無非是想持盈保泰，保住自己最大的執政光環。即便如此，現今諸多人事布局的偏頗不當—例如唐鳳，若干關鍵政策決定的偏執失焦—例如能源、司改和兩岸關係，功過都仍會回歸到她身上。外界正在盤點陳內閣中的不適任閣員，至少已有4、5人遭點名應下台。但被點名者其實只是最近出包的首長，若放眼長期表現，真正適任者恐怕屈指可數，那才是賴清德更頭疼的問題。

為什麼金門大陸漁船事件要拖到一個月後才道歉，為什麼蘇丹紅風波燒遍了全台還無法落幕？原因無他，是蔡政府過度耽溺於權力遊戲，因此忘了如何「正直面對問題」，忘了「依法行政」，忘了「專業優先」，忘了要「幫人民解決問題」。撇開上述4大忘記，蔡政府只記得的是「執政者的顏面」、「執政黨的利益」，也因此一切「政治化」處理。高官凡事插手指使，有功上級爭攬，有過推給下級承擔，就造成今天的權責不分與亂象頻仍。

1歲男童被保母虐死，3個月後才遭揭發，說明衛福部的社會安全網破漏處處，但它遮掩和卸責的本事卻是一流。3月前北市府曾通報此一個案，衛福部卻回覆保母行為不算重大兒虐，這不是閉著眼睛瞎說嗎！再看，兒福聯盟的社工遭上銬逮捕，被質疑是為轉移焦點；在引發社工團體強烈反彈後，於是執法的偵查隊長遭到申誡。要問的是，執法規定究竟如何？否則，現在地方員警也一片反彈，蔡政府又要處罰誰給外界看？

當蔡政府一切「泛政治化」（這正是過去民進黨批評國民黨 威權之語），當「依法行政」的信條遭到踐踏，試問，從中央到地方的眾多行政官員要根據什麼來行事？上級的臉色嗎？或是對蔡政府喜好的猜測？還是自己升官圖的路徑想像？

行政部門的信念和倫理，過去8年遭到的踐踏，其程度令人難以想像。不僅如此，包括民主基金會董事長依例由立法院長出任的傳統，民進黨也是卡了又卡，千方百計要讓韓國瑜知難而退。事實上，這只是一個「雞肋」般的職位，所能掌控的錢和權都很尋常；其意義，主要是為了保持「國會外交」的傳統和國慶大典的榮光。蔡總統若連這點政治傳統都要推翻，只會使自己的執政留下「吃乾抹淨」的汙名，那就無比難看了！(轉載自聯合報社論)