我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8年前震驚聖蓋博谷社區命案終定案 史德運殺妻2姪謀殺罪成

凱特究竟去哪了？ 威廉「緋聞小三」再引關注

新聞眼／蔡英文卸任前急朝野對話 權宜性妥協？

記者 周佑政
蔡英文總統520即將卸任，14日與民眾黨主席柯文哲在總統府進行朝野對話。柯文哲今早說，今年春節初一蔡總統親自打電話邀約，沒有理由拒絕。(記者歐陽良盈／攝影)
蔡英文總統520即將卸任，14日與民眾黨主席柯文哲在總統府進行朝野對話。柯文哲今早說，今年春節初一蔡總統親自打電話邀約，沒有理由拒絕。(記者歐陽良盈／攝影)

蔡政府喊了多年的朝野政黨領袖對話，終於在蔡英文總統任期將屆時實現。民進黨為朝野合作邁開步伐，若國民黨願意「接球」，蔡總統的歷史定位將再添一筆，也替準總統賴清德遞出橄欖枝；不過，綠色執政8年，未見誠摯溝通，只以多數輾壓在野黨，而今賴將面對朝小野大，期待政黨溝通平台常態化，也只是現實之下的妥協。

民進黨二度完全執政，蔡總統多次喊話朝野政黨領袖對談。最近一次在去年國慶，蔡總統期盼選舉競爭過後，朝野可以放下激情，台灣內部可以尋求更大的共識；更早之前，在2017年國慶談話中，蔡總統即曾就憲改議題，邀請各政黨領袖坐下來談、交換意見，卻因朝野互信不足，一直沒有下文。

今年大選後，賴清德勝選談話中也曾表示，樂意跟在野黨攜手合作，推動國家進步。賴當時還表示，面對新的國會結構，台灣必須走向溝通、協商、參與、合作的政治。

回首過去8年，民進黨雖然持續喊話朝野對談，但實際上卻是行政、立法大權一把抓，利用完全執政的優勢，對各式法案強渡關山的戲碼不斷上演；在野黨的意見被忽視，社會多元意見被埋沒，正是民進黨8年執政的真實寫照。

「蔡柯會」昨天登場，蔡總統在卸任之前，總算為政黨對話跨出第一步。接下來，就要看最大在野黨國民黨如何接招，如果國民黨願意與民進黨共商國是，對蔡總統與賴清德期待的政黨溝通平台，將是一大助力，或許也能帶來「朝野和解」的契機。

民進黨政府此時啟動朝野對談，主客觀因素自然是因為賴清德即將面對朝小野大的政治生態，不得不先向在野黨示好。政黨溝通平台能否順利常態化，關鍵在於民進黨是否真的願意傾聽在野黨意見，若只是為了政治現實的權宜性妥協，終將難以取得在野黨與社會的認同。

民進黨 賴清德 國民黨

上一則

台男腳泡乾冰10小時截肢 想詐保不成反挨告詐欺

下一則

黑白集 ╱翻船事件硬拗1個月 管碧玲道歉已太遲

延伸閱讀

接見美智庫訪團 賴清德：將帶領執政團隊確保台海現狀

接見美智庫訪團 賴清德：將帶領執政團隊確保台海現狀
賴清德將上任 陸恐再挖台邦交國

賴清德將上任 陸恐再挖台邦交國
政協委員：賴清德就任 兩岸料高度緊張

政協委員：賴清德就任 兩岸料高度緊張
AIT執行理事：期待與賴清德團隊合作 確保政策連續

AIT執行理事：期待與賴清德團隊合作 確保政策連續

熱門新聞

澎防部演訓示意圖。本報資料照片

美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光

2024-03-12 15:04
瑞莎(後)帶領瑞星小將為國爭光。（瑞星韻律體操協會提供）

出國比賽再奪3金2銀 瑞莎卻沉痛宣布一決定嘆：很辛苦

2024-03-06 18:18
高雄罷韓餐廳「釣客食堂」宣布將在4月10日結束營業。圖／擷取自釣客食堂臉書

台「罷韓餐廳」不堪虧損吹熄燈號 老顧客錯愕

2024-03-08 18:35
中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛。（記者黃仲明／攝影）

台航空業暑期搶客 華航、長榮、星宇北美線開戰

2024-03-13 02:28
2月6日，新竹一處國軍基地舉行訓練，總統蔡英文（中）到場視察。歐新社

美媒稱美啟動對台重大軍事合作 派陸軍特種部隊常駐

2024-03-13 11:08
由無子西瓜基金會打造的新北首間綜合式長照機構「鑫淼天使居」7日舉行落成典禮，新北市長侯友宜（圖左起）到場與天使居長照財團法人創辦人王建煊共同剪綵。（記者杜建重／攝影）

8旬婦捐3.8億促成 王建煊老人院「天使居」圓夢

2024-03-08 01:27

超人氣

更多 >
習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到
從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？
染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗

染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗
夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母
73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全

73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全