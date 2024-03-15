我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8年前震驚聖蓋博谷社區命案終定案 史德運殺妻2姪謀殺罪成

凱特究竟去哪了？ 威廉「緋聞小三」再引關注

卸任前啟動朝野對話 蔡英文會見柯文哲溝通

台灣新聞組／台北15日電
蔡英文總統(右)14日邀民眾黨主席柯文哲(左)前往總統府進行重大國政議題對話。(圖／總統府提供)
蔡英文總統(右)14日邀民眾黨主席柯文哲(左)前往總統府進行重大國政議題對話。(圖／總統府提供)

蔡英文總統520將交棒總統當選人賴清德，卸任前先啟動朝野對話，昨與民眾黨主席柯文哲會談；這也是蔡總統執政8年來，首次和在野黨主席面對面溝通。蔡總統表示，希望持續建立政黨溝通平台，凝聚朝野及社會最大共識，也期盼能與國民黨主席朱立倫會面交流。國民黨回應，台灣大步向前是大家的期盼，將持續討論適當互動機會。

正值新舊政府交接之際，蔡總統昨天中午與柯文哲在總統府會談約兩小時，兩人共享牛肉麵，總統府副秘書長張惇涵、民眾黨秘書長周榆修陪同會面。柯文哲帶上一盆小草做為伴手禮，象徵把「小草」的心聲帶進總統府，期望政府回應台灣公民社會，對於改革的高度期待。

蔡柯會也針對勞保年金改革、提升國防預算、強化社會安全網及政黨溝通平台四大議題交換意見。

張惇涵說，蔡總統去年國慶演講時即提到，希望在選舉的競爭過後，放下激情，台灣內部可以尋求更大的共識，對外團結一致。1月大選後，蔡總統就曾與副總統賴清德就此討論，賴清德支持蔡總統邀請朝野對話，蔡賴都認為，台灣人民期望看到朝野良性的對話，而非永無止境的對抗，朝野之間須凝聚最大共識，推動各項有利於人民的政策。

張惇涵說，蔡總統於今年春節大年初一時，主動致電朱立倫及柯文哲，邀約兩位在野黨主席能於合適時間，分別會晤交流。接下來，蔡總統也期盼，能與朱立倫擇定合適時間會面交流。國民黨發言人楊智伃昨天回應，台灣大步向前是大家的期盼，對於會面事宜，將持續討論適當互動機會。

「蔡柯會」昨針對多項重大國政交換意見，總統府表示，勞保年金改革刻不容緩，蔡總統與柯文哲兩人皆認為，應誠實面對問題、務實提出方案，凝聚更大社會共識，共同解決勞保年金改革。而柯文哲主張國防預算占比逐年提升至GDP的3%，這也是蔡總統執政以來持續努力的目標。

總統府指出，社會矚目的社會安全網議題，蔡柯都認為，中央與地方必須共同檢討面對，包含出養制度的審定、委託機構的選擇，以及督導訪視的密度等各面向，都有強化努力之處。

蔡總統也向柯文哲表示，希望未來能夠持續建立政黨溝通平台。民眾黨表示，柯文哲當場表達肯定與重視，也期待蔡總統落實承諾，回應公民社會的期待。柯文哲過去一再強調政黨和解、社會和諧，這次會面是蔡總統主動邀約，而柯也秉持一貫的信念，希望在國家的整體方向，能夠透過對話提出建言。

國民黨立委賴士葆表示，朝野能多互動自然是好事，然而蔡總統即將卸任，見面與否都已不重要，過去8年都沒有與在野黨溝通，不斷破壞憲政體制，直到現在才說要會面，只是想讓外界以為蔡相當尊重在野黨，其實就是作秀而已。

國民黨立委黃健豪也說，蔡的任期僅剩下兩個月，實質意義其實不大，賴清德才是未來的國家領導人，希望賴可以做出與蔡英文的區別；朝野有更多溝通，一起推動台灣建設、社會福利政策，讓人民過得更好。

蔡英文總統昨天與民眾黨主席柯文哲會談，寫下蔡任內與在野領袖會談首例。但歷任總統，朝野會談前例不少。前總統馬英九、陳水扁都曾與時任在野黨主席會晤，針對時局議題交換意見。

2016年總統大選後，當時即將卸任的馬英九，曾與總統當選人蔡英文在台北賓館會晤。馬在會談時表示，台灣面對許多挑戰，朝野需從對立走向真誠合作，才能突破困境。2014年，馬英九也曾為核四議題，與時任民進黨主席蘇貞昌開啟朝野對話。

陳水扁在2000年與2006年，分別與時任國民黨主席連戰、馬英九會面。陳水扁當時對連戰說，總統府跟國民黨中央黨部只有3個紅綠燈，「我們應是最接近的朋友」，只要有誠意和善意，就可適度化解歧見與誤會。陳水扁也曾就軍購、兩岸關係、九二香港會談、終統等議題，與馬英九交換意見。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，樂見蔡英文總統在卸任前有促成朝野合作的行動，朝野和解絕對對台灣民眾是正面的。

民眾黨主席柯文哲(左)14日應蔡英文總統(右)之邀，前往總統府進行重大國政議題對...
民眾黨主席柯文哲(左)14日應蔡英文總統(右)之邀，前往總統府進行重大國政議題對話。(圖／台灣民眾黨提供)

柯文哲 國民黨 馬英九

上一則

燕子、禿子、王子 藍營「新三子」 綠白假想敵

下一則

陸船又翻覆 兩岸齊救援 禁限制海域畫分搜索範圍

延伸閱讀

蔡英文邀柯文哲談國政 柯帶一盆小草當伴手禮

蔡英文邀柯文哲談國政 柯帶一盆小草當伴手禮
「學姐」黃瀞瑩結婚 柯文哲、王世堅當證婚人

「學姐」黃瀞瑩結婚 柯文哲、王世堅當證婚人
出席外交部新春晚會 蔡英文：期待台灣能加入CPTPP

出席外交部新春晚會 蔡英文：期待台灣能加入CPTPP
被嘲第三夫人…柯文哲太太不懂第一夫人好處：可寫離婚書

被嘲第三夫人…柯文哲太太不懂第一夫人好處：可寫離婚書

熱門新聞

澎防部演訓示意圖。本報資料照片

美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光

2024-03-12 15:04
瑞莎(後)帶領瑞星小將為國爭光。（瑞星韻律體操協會提供）

出國比賽再奪3金2銀 瑞莎卻沉痛宣布一決定嘆：很辛苦

2024-03-06 18:18
高雄罷韓餐廳「釣客食堂」宣布將在4月10日結束營業。圖／擷取自釣客食堂臉書

台「罷韓餐廳」不堪虧損吹熄燈號 老顧客錯愕

2024-03-08 18:35
中華航空宣布今年7月14日起直飛「翡翠之城」西雅圖，以空中巴士A350-900執飛。（記者黃仲明／攝影）

台航空業暑期搶客 華航、長榮、星宇北美線開戰

2024-03-13 02:28
2月6日，新竹一處國軍基地舉行訓練，總統蔡英文（中）到場視察。歐新社

美媒稱美啟動對台重大軍事合作 派陸軍特種部隊常駐

2024-03-13 11:08
由無子西瓜基金會打造的新北首間綜合式長照機構「鑫淼天使居」7日舉行落成典禮，新北市長侯友宜（圖左起）到場與天使居長照財團法人創辦人王建煊共同剪綵。（記者杜建重／攝影）

8旬婦捐3.8億促成 王建煊老人院「天使居」圓夢

2024-03-08 01:27

超人氣

更多 >
習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到
從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？
染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗

染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗
夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母
73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全

73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全