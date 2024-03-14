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民主基金會董事席次險遭惡搞 再爆卡韓國瑜

記者唐筱恬、劉宛琳／台北14日電
台灣立法院長韓國瑜。(本報資料照片)
台灣立法院長韓國瑜。(本報資料照片)

台灣民主基金會依慣例由立法院長接任董事長，但立法院長韓國瑜至今未上任。民主基金會3月6日公告新董事會名單，悄悄將政黨比例代表改為民進黨5席、國民黨4席、民眾黨1席，傳韓國瑜擬拒接董事長以示抗議。結果，昨晚已改為藍綠白政黨比例4比4比1，綠營被拿掉的一席為前立委羅致政。韓國瑜昨晚透過臉書回應，「尊重相關改任的期程，也期許若有機會爭取相關職務時，能盡己之力做到超然專業」。

國民黨立委徐巧芯昨批，民進黨恐是要卡韓國瑜任命執行長，若一直違反章程，將在預算會期砍基金會預算。民進黨立委吳思瑤則稱不清楚訊息、不評論。

依民主基金會組織章程相關規定，董事會由董事13至17人組成，依立法院席次比例分配，每政黨至少1席名額。目前立法院，國民黨是最大黨，但民主基金會3月6日公告新董事會名單，民進黨變成5席，代表為羅致政、陳建甫、賴怡忠、林靜儀、林飛帆；國民黨反而縮水為4席，名單為陳永康、蔡明忠、高思博、許育寧；民眾黨維持1席代表周台竹。

近韓人士透露，依組織章程，董事比例應為國民黨5席、民進黨4席、民眾黨1席，民進黨卻自行變更董事席次，完全違反章程，相當不合理。

對於民主基金會傳出政黨比例代表遭更改，韓國瑜辦公室表示，「尊重相關改任的期程，也期許若有機會爭取相關職務時，能盡己之力做到超然專業」。此事昨天曝光後，民主基金會官網晚晚突然再改政黨比例名單，民進黨變成4席。

外傳韓國瑜屬意政大外交系教授盧業中出任基金會新執行長，韓辦表示，正努力邀請，希望能獲盧業中教授首肯。

徐巧芯分析，民主基金會更改政黨代表比例後，董事會決定權在民進黨手上；她認為，民進黨應不敢不讓韓國瑜上任，而是卡韓擬任命的執行長。

民主基金會現任執行長是交通部前次長黃玉霖，為總統府秘書長林佳龍人馬，專業是工程，與外交無關；反觀，盧業中不僅學經歷都與國際外交有關，且無黨無派。徐巧芯痛批民進黨根本是把基金會當酬庸、側翼單位，並藉更改政黨比例，有意架空韓國瑜。

民進黨 韓國瑜 國民黨

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