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高虹安律師提加班證據 檢稱助理繳回不代表心甘情願

記者王聖藜／台北14日電
台北地方法院13日上午審理新竹市長高虹安涉貪案，高虹安（中）開庭完後不受訪快步離去。（記者曾原信／攝影）
台北地方法院13日上午審理新竹市長高虹安涉貪案，高虹安（中）開庭完後不受訪快步離去。（記者曾原信／攝影）

新竹市長高虹安涉貪案，台北地方法院昨傳喚高等五名被告出庭，勘驗前國會辦公室帳房、「小兔」黃惠玟偵查光碟；高虹安律師拋出助理「有加班」的證據，另向法院聲請函調立法院有關前立委吳成典被訴貪汙獲判無罪案的公函，以作訴訟防禦。

高虹安律師團遞交的是涉案前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文有實質加班的2000頁行事曆、對話紀錄等「加班證據清冊」資料。公訴檢察官說，檢方不爭執助理有加班的事實，助理每天加班卻不能領加班費，只能被動配合繳回，是為了讓高虹安可以盡快有表現，所以牙一咬，他們就忍了，不代表把錢繳回是心甘情願；立委做為主管既然沒有要給助理加班費，就不該去請領。

法院勘驗黃惠玟應訊時的20段偵查光碟。依影音檔案，黃女告訴檢調說，助理實際薪水是可調整的。並曾向檢調說，陳奐宇、王郁文、陳昱愷、吳達偉（高虹安另一前助理）應該知道零用金來源是繳回來的加班費，雖然委員沒有召集大家一起講一遍，但大家很自然就知道。

黃女說，發薪水前助理會看見帳目中有關自己部分，她會把其他人的遮起來，對於要退多少錢，大家不會表示意見，看到數字他們會有感覺。

黃惠玟說，回繳是勞資雙方合意，事實上，沒有不繳的事，「誰願意每天工作累到不行、然後錢領得少少的？」

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費46萬30元台幣（約1.47萬美元），檢方去年8月依貪汙、偽造文書起訴高虹安、陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文。

昨天有支持者陪同高虹出庭，舉牌控訴「司法不公」。

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