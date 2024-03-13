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Google Earth更新圖資 台中大肚山7座弓三飛彈車曝光

記者洪哲政、歐陽良盈／台北13日電
Google Earth近期更新台灣西部衛星圖資，重新將國防部協調以模糊化的軍事建築恢復清晰度。(圖/取自Google Earth)
Google Earth近期更新台灣西部衛星圖資，重新將國防部協調以模糊化的軍事建築恢復清晰度。(圖/取自Google Earth)

Google Earth近期更新台灣西部衛星圖資，除重新將國防部協調以模糊化的軍事建築恢復清晰度外，也揭露國軍部分正在新建或軍備部署現況。台中大肚山新進駐天弓三型防空飛彈連，扇型七爪陣地中，清晰可見有7座將彈箱舉升戰備中的弓三飛彈車。國防部長邱國正昨天表示，會與Google等單位溝通協議，把敏感機處所遮蓋掉。

Google Earth這波台灣西部圖資更新，除將國防部曾協調模糊化的軍事建築，包括國防部、空軍司令部、海軍司令部、軍事情報局、國家安全局等重新恢復清晰外，也披露大批正在新整建的新興軍事基地。包括整建中北部龜山的愛國者預備陣地、預備部署M1A2戰車的大崗營區，楊梅飛彈營區、苗栗西湖飛彈基地、台中清泉崗新建萬劍彈庫等。

較引人注意的是，台中大肚山區鄰近台中都會公園的天弓三型防空飛彈基地，Google攝影時，基地正輪值戰備，7座飛彈車在陣地中舉升彈箱，另有兩到三輛彈車停置發射區。

國軍將換裝12套（連）弓三飛彈，現正陸續交軍中，因部分位於高地的駐地尚未完成整建，部分裝備暫置調節營區，影響戰備。新曝光完成進駐弓三的大肚山陣地，國防部曾公告將此處飛彈基地公告為「台中市沙鹿區、大雅區、西屯區大肚山重要軍事設施管制區」，根據軍方公布內容，這處原部署鷹式飛彈的陣地，因應防空飛彈的相列雷達部署，將雷達波散射接戰的扇型區域。

國民黨立委徐巧芯昨日在立法院質詢時說，Google衛星圖資更新，台軍事重地被看光光，國軍有即時反應嗎？邱國正表示，科技發達圖資容易顯露出來，會與Google等單位溝通協議，把敏感機處所遮蓋掉。

國防部昨公布，依美國聯邦航空管理局資訊，中共西昌衛星發射中心今天向西太平洋發射一枚運載火箭，將經我國航空識別區（ADIZ）。

國防部 Google 國民黨

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