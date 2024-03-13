綠委問如何界定中共協力者 防長說很難 藍批回戒嚴

民進黨立委沈伯洋12日質詢國防部長邱國正，要求界定中共在地協力者。邱國正回答，訂標準有困難，「我真的沒辦法」。(記者曾學仁／攝影)

蔡英文總統曾指示要不斷強化抵擋認知作戰能力，調查局已成立認知戰研究中心，為反制中共 認知作戰，綠委昨質詢國防部 長邱國正時，要求清楚界定「中共在地協力者」的定義。邱國正回答，要訂定標準有困難，「我真的沒辦法」，不過邱也說，散布任何訊息、言論對我方不利，對對方有利，初步就認為是在地協力者，但到底是或不是，要由檢調調查。

蔡政府執政8年來不斷強調中國大陸對台認知作戰，民進黨 立委沈伯洋昨在立法院質詢時，關切如何定義認知作戰、如何界定在地協力者？

邱國正表示，錯假訊息是認知作戰中最明顯的，發起原因是要打擊軍民士氣，一點一滴侵擾軍方和民間心理。在地協力者要做任何事情，臉上不會貼標籤，會看認知作戰時機，視目前有何動態加進去，讓人不知不覺中圈套，這就是可怕的地方。

沈伯洋追問，國防部有無準則告訴民眾何謂認知作戰？邱國正坦言，要訂定標準很困難，清楚界定、如何認定是在地協力者，他真的沒辦法，只能從發出的訊息中，經過檢調偵查，看後續發展，若為會影響到台方、比較違背常理反應的，就可判定是在地協力者。

沈伯洋說，由於界定困難，「與其把它當作一黑一白，不如當像光譜一樣」，如哪些接近中國認知作戰、哪些比較不接近？如果具體列出相關可能標準，包括時機、可信度、帳號潛伏期程度等，當突破某種程度，就可以告訴民眾 是嚴重狀況。沈也建議仿效北約，推動跨部會「卓越中心」來因應認知作戰。

國民黨立委羅智強批評，威權時代「匪諜就在你身邊」的老戲碼，民進黨百玩不膩，現在還要回到戒嚴時代。但不要忘了，真正喪權辱國的，一直都是無能守護台灣空域海疆的民進黨。

民進黨立委林楚茵表示，邱國正所謂的不利台方，應該是指製造台灣恐慌不安，對台灣民心浮動有影響，而不是批評政府就是認知作戰；邱國正的一句話，可能容易被外界以偏蓋全，但出發點是站在維護台灣國防安全及社會治安角度陳述。

民進黨立委沈伯洋要求國防部界定中共「在地協力者」，學者認為，如此思維基本就是戒嚴時代的邏輯，即使只停留在論述階段，都必須非常小心。前立委林郁方也表示，批評現在的執政當局，與配合中共推翻政府，這中間有很大的差距，不可以直接跳躍，相關標準的認定，更不該是國防部可以管的。

政大法律系副教授廖元豪說，所謂「在地協力者」既然名為「協力」，代表是有意與對方配合，甚至是要受到對方的委託。他也表示，如果「對我方不利，對對方有利」的訊息，就初步認為是在地協力者，那麼怎樣叫「有利」或「不利」，要如何定義？如此是否已經逾越了「不違法就是言論自由」的正常自由社會標準？

廖元豪說，不能因「認知戰」一詞中有個「戰」字，就認為是國防部的職權，也不能將「我認為」對政府不利的言論，就認為是敵人陣營一員。

林郁方表示，所謂言論自由，其中不可免會包括對政府的批評，但所謂「在地協力者」的說法，老實說就和過去的「中共同路人」沒兩樣，是標準極為寬鬆、替異己者戴帽子的政治語言。相關標準的認定，更不該是國防部可以管的。

林郁方表示，國防部長邱國正沒有附和沈伯洋發言，而是強調必須回到檢調去偵辦，軍方不能去界定民間什麼人是「在地協力者」，如此回答是值得肯定的。