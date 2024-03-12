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太陽花10周年 小紅書世代 不認為自己被統戰

記者陳舜協／專題即時報導
來自大陸的小紅書，其美妝、流行時尚等內容，尤其受台灣中學小女生歡迎。(本報資料照片)
來自大陸的小紅書，其美妝、流行時尚等內容，尤其受台灣中學小女生歡迎。(本報資料照片)

「太陽花世代」被定義是抗中世代，抖音、TikTok（抖音國際版）、小紅書掀起熱潮，簡體字、漢語拼音蔚為流行，形成「抖音世代」或「小紅書世代」，台灣的國高中生風靡，抖音甚至向下延伸至小學生。世新大學廣電系副教授林佳欣說，與其說年輕族群、高中生對「統戰」認識不夠，倒不如說他們對於複雜的兩岸政治糾葛並不在意，抖音、小紅書形成高度同溫層，是吸引年輕人主因。

大二的陳姓女學生說，家中長輩都是死忠台派，但她讀高中就用小紅書，因其分享的穿搭等流行資訊淺顯易懂又實用，她不認為被統戰。對於政府以國安為由討論禁用抖音、小紅書，她可以理解，但覺得可惜。大三蔡同學說，刷TikTok就是看短影片笑一笑，有同學還「翻牆」大陸下載。

民進黨立委沈伯洋表示，一般人不會將「科目三」流行視為統戰，就像台灣戲劇、歌手曾在中國受歡迎，口頭禪、台詞成為中國人慣用語的「文化輸出」；對中國認知不足，是「小紅書世代」與「太陽花世代」最大不同，要分辨「輸出」與「統戰」差異，就是看輸出來源地是否對台灣懷有敵意，公務機關禁止公務電腦等設備下載抖音、小紅書，但全面禁止是困難的，只能不厭其煩呼籲民進黨公職和大眾自我克制。

林佳欣說，台派長期建構對中國事物的木馬屠城、第八縱隊思維；民進黨人士長期拒用抖音、小紅書，無法接觸年輕人形同棄守，早已進駐抖音的民眾黨主席柯文哲獨霸年輕世代其來有自。馬英九基金會執行長蕭旭岑說，後太陽花年輕人較無僵化的意識形態，更接受新事物，抱持開放彈性態度，去年大選「芒果乾」對更年輕選民不見得有用，他們既不喜歡國民黨的老舊，更不喜歡民進黨的墮落，柯文哲因此獲得這麼多選票。

抖音 小紅書 民進黨

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