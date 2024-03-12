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太陽花10周年 台灣人認同 維持6成幾無變動

記者屈彥辰／專題即時報導
太陽花學運被視為是台灣本土身分認同抬頭的轉捩點。圖為當年反服貿占立院行動第六天。(本報資料照片)
太陽花學運被視為是台灣本土身分認同抬頭的轉捩點。圖為當年反服貿占立院行動第六天。(本報資料照片)

為抗議馬政府黑箱強行通過兩岸服貿協議，太陽花學運當年以「當獨裁成為事實，革命就是義務」號召行動，這場學生運動也被視為是台灣本土身分認同抬頭轉捩點。學運10周年迄今，民調數據顯示，「我是台灣人」的認同維持在6成左右，幾無變動。

根據本報系聯合報「兩岸關係年度大調查」趨勢，2014年太陽花學運當年，支持盡快獨立約19％，支持先維持現狀再獨立約15％，支持永遠維持現狀約47％，支持先維持現狀再統一約8％，支持盡快統一約4％。學運後雖有波動，均以維持現狀為多數，台灣人對於台灣前途的主張，並未在太陽花學運後產生根本性變化，支持獨、統是少數，支持永遠維持現狀者比學運當年增加10個百分點。

政大選研中心調查顯示，台灣人認同1994年為2成，2001年突破4成。之後持續上升，學運當年升至約6成，隔年至2019年皆5成，2020年因美中博弈和反中情緒高漲，上升至6成4，之後維持在6成。

清大兼任助理教授何志勇表示，台灣認同不代表追求法理台獨，單一台灣認同至今約6成，支持法理台獨者比率約在3成上下，兩者之間相差甚多，中間差距的部分即主導台灣未來發展力量所在，亦是各政黨應要爭取的。

何志勇說，學運象徵的時代力量在立法院已無一席，太陽花時代已過，有台灣認同卻未認同法理台獨的這群人，真正要的是在地化、民主化的台灣，當中沒有法理台獨；若政黨維持意識形態的鬥爭，輸出法理台獨，造成兩岸關係緊張，導致連我方治權都被否認，對台灣而言將是災難。

民調

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