新聞評論／中常委沒人選 國民黨危機不止黃復興

國民黨主席朱立倫提出了黃復興黨部整併案，引發高度關注及黃復興的反彈。(記者鄭媁／攝影)

國民黨 中常委順利完成改選，但除首次出現參選不足額、登記就當選的問題外，這個最大在野黨核心決策機構的改選並未受到太多注意。相對的，在中常委改選前夕，國民黨主席朱立倫提出了黃復興黨部整併案，引發高度關注及黃復興的反彈。中常委的弱化，反映國民黨權力結構與社會的距離；黃復興的存廢，則顯示黨員結構與社會的落差，都是國民黨必須解決的危機。

朱立倫把「鐵衛部隊」黃復興黨部改組為黃復興工作委員會，並在組發會下設「退伍軍人部」，黃復興地方分部整併入地方黨部，終結「黨中有黨」。朱立倫強調，黃復興不會走入歷史，而是要用另一角色創造歷史。然而，黃復興黨部為此炸鍋，反彈聲不絕於耳。

改革黃復興，幾乎是歷任黨主席都想做而不敢做的事。因時代及政治變遷，軍人已不再是「效忠黨國」的產物，黃復興也不純粹是軍系代表。但黃復興意見常左右國民黨提名與政策走向，又和地方黨部時有磨擦，國民黨若不打開這個僅存特種黨部的竹籬笆，即難以再造形象。而另一個難言之隱是，地方黨部皆得自謀生路經營，唯獨黃復興是靠中央黨部支撐，在國民黨大筆黨產遭蔡政府凍結後，已養不起特種黨部。國民黨再不扁平化、黃復興再不改革，也難以為繼。

然而，朱立倫以「突襲」手法，先在即將畢業的中常會丟出改造案，再讓黃復興黨部主委季麟連到各地溝通說明，並不漂亮。朱立倫應是顧慮黃復興必然有意見，為免夜長夢多橫生枝節，才機巧地交給已無心論政的中常會去背書。此一做法，讓過去因「換柱」對朱立倫耿耿於懷的黃復興，更加反彈。這次黨務組織改造，一手成立青年數位部，另一手整併黃復興黨部，其實是因應社會結構變遷該做的事。然而，若因處理不當而導致黃復興成員離心離德，就只能收到反效果。

除了黨部架構調整，國民黨要爭取民心，更重要的是心態與作法的改變。對內，要加強上下的溝通；對外，要打開大門讓外界的聲音進得來。從這點看，中常會淪為雞肋，就是不及格。這次中常委共29席，卻僅27人成功登記，幾乎是資格符合報名就上榜。這樣的中常會，如何有一言九鼎的力量，這樣的決策機構如何能符合社會期待？國民黨家大業大時，搶中常委曾經是眾人搶破頭；曾幾何時，當家道中落，連中常委選舉都破天荒不足額。一位中常委形容，「年繳五十萬責任額，連黨要做什麼都不知道。」這樣的中常會，朱立倫更該設法改革。

試想，若連中常委都沒人要選，又有多少人願意為黨出錢出力？國民黨目前在地方掌握最多執政縣市，又在國會掌握最多席次，這些縣市首長、立委乃至各地民代公職，都應被納入黨中央的決策機制，才能使黨的戰力發揮到極致，並符合多數民意的期待。朱立倫必須明白，國民黨目前已是一個「強枝弱幹」的政黨，如果黨中央將這些具有實權的公職人員排除在外，或任由他們各自為政，黨中央卻自以為還能號令天下，以這樣的眼光，藍軍要在下一個4年奪回政權，豈有可能？

這次大選有6成民意希望下架民進黨 ，國民黨卻因社會對話與世代溝通環節斷鏈，終致功敗垂成。國民黨現下的改革，必須做到「加法」哲學，讓各方樂意為黨效力，黨中央不要害怕地方首長或立委會奪去主席光采，要善用他們的團體戰力凝聚社會的支持，拉近青年的認同，這才是國民黨成功的中興之道。(節錄自聯合報社論)