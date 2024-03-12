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太陽花10周年／後來的我們 太多期待未遍地開花

記者陳熙文、侯俐安／台北12日電
吳崢：「出關播種、遍地開花」這口號不是我想的。(記者曾原信／攝影)
吳崢：「出關播種、遍地開花」這口號不是我想的。(記者曾原信／攝影)

「這口號不是我想的！」吳崢極力撇清。「當時開會，他們說口號決定好了，是『出關播種』。我說，什麼？出關播種？」時序回到2014年，4月10日，抗爭學生離開立法院、正式退場，結束長達24日的占領行動；大家高喊「出關播種、遍地開花」，誓言將學運的精神帶向民間、走入地方。

多年後，學運代表人物各奔東西。接連參選皆告失敗的吳崢，現在成為民進黨發言人，對於自己是不是當年撒出去的那顆種子，他不置可否，「（很多人）後來回到地方參選，或許也算是呼應這個口號，有些落在沃土裡就發芽生長。」但吳崢沒說的是，種子有些也落在路旁、岩石、荊棘之中，不是每個人都順遂。

魏揚笑說，這麼多年，網路上常有人為他抱不平，說人家都「林九萬」了，魏揚呢？曾在學運之後也聲名大噪一時的魏揚如今是博士生、環團研究員。「政治真的超累的！」魏揚曾在三一八學運後投入立委輔選，發現自己或許不是政治這塊料，不願去蹚政治這渾水，自認更適合做研究，在ＮＧＯ團體做倡議，在一張擺滿書本的桌子前尋找真理。

這些年，魏揚回歸做自己，至於學運的理想有沒有實現？他認為，就技術層面上，反對服貿是成功了，但總覺得運動中還有什麼更大的追求，有可能是對運動有了太多預設，以至於有太多期待，才會落空。「本來就不該認為一場運動就能夠解決所有的問題。」

「我們就像乘上一艘核子潛艇，直搗台灣的政治核心。」黃燕茹說，「但上面卻是一群初出茅廬的高中生。」當年身為議場糾察組的黃燕茹從議場離開後，便一腳踏回到現實：工作、租屋、養活自己。學運結束後，議場外的階級與不平等並沒有消失。黃燕茹坦言，儘管她對結果不是最滿意，但不管怎麼樣，至少擋下了中國大陸勢力的滲入。

太陽花學運前發言人黃郁芬說，學運最大的成功是為台灣當時快速傾中的態勢按下暫停鍵：我們不要服貿。相較十年前，民眾參與政治處處陷於被動，甚至被政治人物壟斷，如今政治生態更加公開透明，成了台灣政治的常態。

魏揚：政治真的超累的！自認更適合做研究。(記者黃義書／攝影)
魏揚：政治真的超累的！自認更適合做研究。(記者黃義書／攝影)
黃郁芬：相較10年前，如今政治生態更加公開透明。(記者陳正興／攝影)
黃郁芬：相較10年前，如今政治生態更加公開透明。(記者陳正興／攝影)
黃燕茹：至少我們擋下了中國大陸勢力的滲入。(記者陳正興／攝影)
黃燕茹：至少我們擋下了中國大陸勢力的滲入。(記者陳正興／攝影)

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