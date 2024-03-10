展現蹲點決心 黃昭順：柯志恩選高雄市長定案

立委柯志恩（右一）9日送樹苗給市民，熱情群眾要求合影留念，還有人直呼柯市長好。(記者徐白櫻／攝影)

國民黨 高市黨部7日辦春酒，主委黃昭順指柯志恩選高雄市長這一局已定案，已在高雄置產的柯，也展露蹲點決心，昨與議員陳麗娜合辦「植樹節送樹苗」活動，不少民眾爭相合照，還有人直呼「柯市長好」。她說，選舉還有很多變數，現在談2026還太早，「該我承擔我一定會擔起」。

2026高雄市長選舉，市長陳其邁任期屆滿，民進黨 群雄並起。立委林岱樺搶先布局，上月底在高雄市商業會春酒聯誼會鬆口，尋求縣市商業會龍頭及成員支持。立委許智傑、賴瑞隆尚未表態，黨內初選競爭激烈。

國民黨高市黨部7日春酒，秘書長黃健庭代表主席朱立倫出席，200多人參加。黨部主委黃昭順致詞表示，柯志恩參選高雄市長這局已經定案，未來2年時間請大家幫忙當柯志恩、國民黨的分身拉票。

柯志恩昨在小港送樹苗，面對2026高雄市長一戰，指還有很多變數 ，當天是主委黃昭順發表自己的想法，「但該我承擔的責任，我一定會去擔起這樣的角色」，現在談2026還太早， 黨內未來選舉機制如何，還有很多討論空間，現階段先把立委做好。

此外，國民黨中常委昨天完成改選，在不足額參選情形下，應選29席，27位通過審核的候選人全數當選，將於13日就職。得票排序前3的新常委為台中市向日葵基金會董事長陳俗蓉、天明製藥公司總經理王伯綸及立委鄭正鈐。陳俗蓉據傳由國民黨立委傅崐萁支持，異軍突起拿下中常委排名第一。

國民黨秘書長黃健庭昨天宣布選舉順利完成，第21屆第二任中常委選舉人數1263人，投票 數1002票，投票率為7成933。國民黨選任及核定黨代表總人數1968位，此次中常委選舉投票，黨代表需繳交責任額每年1萬元，方能取得選舉權。

游顥辦公室執行長、新科中常委蔡宜助表示，這次中常委選舉沒有換票聯盟，但確實有幾位比較認真，如知名度高的陳俗蓉就會較有優勢，不然這次的中常委選舉是很冷的。很多黨代表未繳責任額，在沒繳的情況下，又無競爭，導致選情冷。

他也提到，有發生黨代表為了投票來繳責任額，中央是說只要當天有繳費，就可立即投票。

國民黨主席朱立倫昨前往新北市黨部投票，針對中常委不足額參選，朱說，登記人數是超過的，採嚴格審查，盼中常委提出建言，協助黨爭取更多支持，指定中常委會以民意代表及具代表性的人士為主，盼中常委更能與基層結合在一起。