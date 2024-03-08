新聞評論／國會裝潢搬張桌子1300 韓國瑜敲山能否震虎

三黨不過半的國會，一開議便展現了質詢及改革提案的衝勁，同時也抖出立法院內部不少陳年積垢。其中，最令人大開眼界的是，立法院指定的三家廠商承包新科立委辦公室裝潢，開出離譜高貴的報價讓人咋舌，包括搬動一張桌子就要價1300元(台幣，下同，約41美元)，丟棄系統櫃和工程廢棄物要價4萬多元。更令人瞠目的是，司法委員會要求變更質詢／備詢格局，只不過搬增兩張桌子即可，總務處長竟稱要「等休會再改」。

如果不是「民進黨 獨大」的優勢被打破，立法院內這些奇奇怪怪的陋規就不會被掀開，工作人員推三阻四、能拖就拖的老大作風，也就不會浮出枱面。這些現象，在新科立委眼中都是咄咄怪事，極不合理；聽在一般民眾耳中，更覺不可思議。每個立委辦公室一會期的裝潢費用，包括家具在內共是35萬元，超出部分則需自付。這些公費都是民脂民膏，廠商看準沒有人會為此心痛，便盡情地高報，豪放地敲。如果不是與綠營黨政關係良好，這些廠商為何能長期如此妄為？

那張搬一下便要價1300的桌子，移動距離不過10公尺。若在一般的民間廠商，會視為這是施工過程必要的挪移，主動幫客戶服務。但在立法院，業者是享有特權的指定廠商，出錢的是看不到帳單的老百姓，因此廠商就浮報瞎報。後來立委不滿，經總務處居間協調，廠商才推稱1300的搬桌費是同仁「忘記刪除」；最後連同5萬多元的系統家具丟棄費也刪除，說要重新報價。這種連立委都敢坑的廠商，卻是立院總務處「推薦」來為立委服務的，真令人不敢想像。

一個凡事「外包」的政府，雖然省了事，卻無法增加效率，反而當了冤大頭。再看司法委員會要求設置質備詢枱的問題，總務處卻說要等「休會」再調整，即更離奇。八年前，司法委員會因綠委段宜康的堅持，撤掉委員會的質備詢枱，目的是為避免立委與官員對立的印象。但這項實驗並不成功，非但沒有任何委員會跟進，更導致質詢立委要轉身90度才能面對官員，又要再轉身90度才能面對會議主席。如此不合理的設計，朝野立委都同意改回原樣，增加質詢及備詢枱。但總務處長卻說，可以先規畫動線，等四、五個月後休會時再進行，當然令人火大。

這景象，也正是台灣國會本末倒置的某種寫照。有心的立委，莫不希望把握每一刻質詢的機會，揪出施政弊端，提高民眾的福祉。但無心的官員，則只會在議事殿堂上瞎扯打太極，言不及義。對立委來說，問政是分秒必爭；但對院內工作人員而言，慢條斯理完成任務即可。問題是，國會的議事效率，是取決於立委，還是由庶務人員控制？

所謂「物必自腐而後蟲生」，從這些枝枝節節的周邊故事，不難看出蔡政府執政八年，立法院內的腐敗到了什麼程度。外界常批評，在綠色執政下，民進黨立委已變成「橡皮圖章」，對行政院決策照單全收，自棄監督責任。而今人們看到的卻比橡皮圖章更糟，主管院內庶務的人員或者怠惰因循，或者上下其手，才會上演一樁樁「搬桌傳奇」。當綠營批評柯文哲 「寄生國會」時，民眾看到的真正「國會寄生者」，卻是另一番景象。

新科立法院長韓國瑜 已經兩度示警，要求院內職員「拴緊螺絲」。包括立委辦公室裝潢報價浮濫，及中興大樓三年都修不好的電梯，都是院內職員風紀問題的訊號。韓國瑜這招「敲山」之計，是否足以震動立院混吃混喝的老虎，人們拭目以待！(轉載自聯合報社論)