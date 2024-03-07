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引進印度移工 藍綠立委齊轟勞動部程序不透明

記者葉冠妤／台北7日電
對於印度移工來台時間，勞動部長許銘春6日在立院答詢時表示，明年有機會。(記者杜建重／攝影)
對於印度移工來台時間，勞動部長許銘春6日在立院答詢時表示，明年有機會。(記者杜建重／攝影)

台灣、印度已簽署勞務合作備忘錄，勞動部昨在立院社福衛環委員會進行「開放印度移工對本國勞工就業市場之衝擊」專題報告，遭不分藍綠立委連番砲轟引進程序不公開透明、程序不嚴謹，未與社會充分溝通，引進前置作業也不夠完備。

國民黨立委王育敏批評，勞動部2月15日對外宣稱還不知道簽署期程，隔天就視訊簽署，引進印度移工是重大事項，為什麼要遮遮掩掩？也未進行社會溝通，未開過正式座談會、公聽會，評估報告也拿不出來，引進程序不夠透明、嚴謹，溝通也不透明。

民進黨立委劉建國也質疑，台灣移工權益問題長期受國際關注，勞動部是否已做好引進印度移工的資源系統建置？

民進黨立委林淑芬則建議，引進印度移工是扭轉我國錯誤移工政策的契機，國家應承擔更多責任，採國對國直接聘僱，並訓練移工生活語言、專業技能，杜絕移工遭剝削。

許銘春則說，台灣、印度雙方已在上月26日完成ＭＯＵ換文，後續將在卅天內報行政院備查，再送至立院查照、公告周知。

許銘春表示，ＭＯＵ僅是初步合作意向，接下來雙方工作層級會議才會進入開放引進行業、人數、語言與技能條件等實質討論，預計先採小額試辦。

至於印度移工來台時間，她強調，要看工作層級會議情況，沒有半年，也要一年，明年有機會。

印度 民進黨 就業

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