藍組改 黃復興副主委：上百群組炸鍋喊退黨

針對國民黨 整併黃復興黨部，黃復興黨部副主委羅睿達昨表示，適逢黃埔創校建軍百年，黨中央切割黃復興，傷了很多老兵的心；逾百個群組內炸鍋，很多人揚言要退黨，改加入新黨和民眾黨。昨天甚至傳出黃復興黨部主委季麟連提辭職，表達抗議。不過，季麟連澄清「沒有這回事」，並認為改組是希望讓組織戰力更統合。

黃復興新北黨部「黃國定」主委高甯松表示，黃復興黨員是最鐵桿的一群，不少人聽聞消息都不太高興，他個人絕不戀棧，但朱立倫應該到各地方跟基層說明及安撫，大家才不會反彈。

身為黃復興成員的北市議員應曉薇喊話，黨員要化悲憤為力量，國民黨特種黨部黃復興黨部永遠不會走入歷史，即使整合至地方黨部，「黃復興永不凋零」，呼籲黃復興黨部要團結、共度難關。

被視為軍系的國民黨前立委林郁方認為，黃復興是國民黨鐵衛軍，不應如此處理；國民黨的問題是要加緊吸收年輕票，與整併黃復興黨部是兩回事。

羅睿達表示，他佩服朱立倫對黨務改造的決心與勇氣，但時機點和方向不對，是讓人失望與痛心的決定；若朱真要裁撤，應率先一同請辭黨主席。

羅睿達說，黃復興是再單純不過的一群老兵，存在只是在為中國國民黨守護中華民國 ，這樣切割真的傷了很多老兵的心，未來退黨潮、反對聲浪一定撲面而來；若連國民黨都拋棄自己的信念，他不相信這次改革會換回中間選民和年輕選票。

羅睿達說，這項變革百分之百會衝擊2026選舉，100多個群組內已炸鍋，很多人揚言要退黨，有黨員說，他們責任已了，以後不用再含淚投票。

是否支持改組，季麟連未正面回應，僅表示，現在黨全面檢討組織改造，包括組發會、智庫、革實院都在檢討，「黃復興是其中一項」，黨中央的考量是希望讓組織更有效、戰力更統合，他一切服從上級指導。

而曾為國民黨員的民眾黨前秘書長謝立功認為，黃復興的票源有可能流向民眾黨；民眾黨比較注重年輕選票，如果要獲得軍公教族群的認同，「必須要有符合他們胃口的政策。」

民進黨 立委吳思瑤說，無論國民黨如何組織改造，都希望能夠貼近民意，「看起來像是裁撤轉型、強化青年政策」，這是國民黨的家務事，民進黨選擇尊重。

謝立功昨受訪時表示，黃復興黨部的存在與否，在國民黨內部討論多年，過去大家都把他們視為鐵票，屬於最死忠、牢靠的深藍選民，不過，當國民黨提出的人選，可能不如想像中的那麼好，有些人就會改投其他政黨；黃復興黨部也有很多年輕黨員，不見得都是年長的退休軍公教，「現在不像以前那麼穩固」。