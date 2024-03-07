我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞歷鮑德溫片場開槍誤殺纏訟2年半 判決結果將出爐

85年前無人租屋給董家 加州華裔捐500萬助非裔「報答收留恩情」

藍組改 黃復興副主委：上百群組炸鍋喊退黨

台灣新聞組／台北7日電

針對國民黨整併黃復興黨部，黃復興黨部副主委羅睿達昨表示，適逢黃埔創校建軍百年，黨中央切割黃復興，傷了很多老兵的心；逾百個群組內炸鍋，很多人揚言要退黨，改加入新黨和民眾黨。昨天甚至傳出黃復興黨部主委季麟連提辭職，表達抗議。不過，季麟連澄清「沒有這回事」，並認為改組是希望讓組織戰力更統合。

黃復興新北黨部「黃國定」主委高甯松表示，黃復興黨員是最鐵桿的一群，不少人聽聞消息都不太高興，他個人絕不戀棧，但朱立倫應該到各地方跟基層說明及安撫，大家才不會反彈。

身為黃復興成員的北市議員應曉薇喊話，黨員要化悲憤為力量，國民黨特種黨部黃復興黨部永遠不會走入歷史，即使整合至地方黨部，「黃復興永不凋零」，呼籲黃復興黨部要團結、共度難關。

被視為軍系的國民黨前立委林郁方認為，黃復興是國民黨鐵衛軍，不應如此處理；國民黨的問題是要加緊吸收年輕票，與整併黃復興黨部是兩回事。

羅睿達表示，他佩服朱立倫對黨務改造的決心與勇氣，但時機點和方向不對，是讓人失望與痛心的決定；若朱真要裁撤，應率先一同請辭黨主席。

羅睿達說，黃復興是再單純不過的一群老兵，存在只是在為中國國民黨守護中華民國，這樣切割真的傷了很多老兵的心，未來退黨潮、反對聲浪一定撲面而來；若連國民黨都拋棄自己的信念，他不相信這次改革會換回中間選民和年輕選票。

羅睿達說，這項變革百分之百會衝擊2026選舉，100多個群組內已炸鍋，很多人揚言要退黨，有黨員說，他們責任已了，以後不用再含淚投票。

是否支持改組，季麟連未正面回應，僅表示，現在黨全面檢討組織改造，包括組發會、智庫、革實院都在檢討，「黃復興是其中一項」，黨中央的考量是希望讓組織更有效、戰力更統合，他一切服從上級指導。

而曾為國民黨員的民眾黨前秘書長謝立功認為，黃復興的票源有可能流向民眾黨；民眾黨比較注重年輕選票，如果要獲得軍公教族群的認同，「必須要有符合他們胃口的政策。」

民進黨立委吳思瑤說，無論國民黨如何組織改造，都希望能夠貼近民意，「看起來像是裁撤轉型、強化青年政策」，這是國民黨的家務事，民進黨選擇尊重。

謝立功昨受訪時表示，黃復興黨部的存在與否，在國民黨內部討論多年，過去大家都把他們視為鐵票，屬於最死忠、牢靠的深藍選民，不過，當國民黨提出的人選，可能不如想像中的那麼好，有些人就會改投其他政黨；黃復興黨部也有很多年輕黨員，不見得都是年長的退休軍公教，「現在不像以前那麼穩固」。

國民黨 民進黨 中華民國

上一則

魏德聖將攜「BIG」北美巡迴展映 8日從加州千橡市出發

下一則

台女醫上節目曝前夫「精子有問題要怎麼懷孕」遭告 結局出爐

延伸閱讀

成立KMT Studio 朱立倫：國民黨改革不能一天稍緩

成立KMT Studio 朱立倫：國民黨改革不能一天稍緩
朱立倫：黃復興不會走入歷史 是以另種角色創造新歷史

朱立倫：黃復興不會走入歷史 是以另種角色創造新歷史
國民黨選後變革 黃復興將走入歷史 盼找回年輕選票

國民黨選後變革 黃復興將走入歷史 盼找回年輕選票
觀察站╱朱揮刀黃復興 衝擊2026選舉？傷及連任？

觀察站╱朱揮刀黃復興 衝擊2026選舉？傷及連任？

熱門新聞

知名網路電視盒「安博盒子」侵害著作權，新北地院27日判處台灣安博負責人黃博詮4年徒刑，台灣安博科處罰金台幣100萬元，並連帶賠償1億3250萬元。（本報資料照片）

盜60個電視頻道 購買者免費看 安博負責人關4年賠419萬

2024-02-28 13:28
史坦普估計，全球的晶片製造商的用水量，已經和擁有750萬人口的香港不相上下。路透

史坦普：台積電掌握此優勢 日後若面臨缺水狀況影響有限

2024-02-28 23:41
來自台灣的旅客劉小姐說，北京之行想看看長城、紫禁城。（記者廖士鋒／攝影）

禁團令解除首日迎台客 北京導遊：還是喜歡台灣團

2024-03-01 09:42
台灣前監察院院長錢復(左)接受中廣前董事長趙少康專訪。(取自趙少康臉書)

錢復爆馬英九天生對年長者反感 因馬父管教太嚴

2024-03-03 01:27
台北大巨蛋現場3日湧進3萬890人觀戰，僅次於2日第一戰，兩戰總計吸引6萬8780人次朝聖，在台灣棒球創下難得紀錄。（記者侯永全／攝影）

黑白集／大巨蛋臉丟國際？ 綠營酸葡萄

2024-03-05 01:31
圖為2月底福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查照片。資料照／取自《中國海警》官網影片

中國海警船逼近 金門海巡艇不畏噸位差距緊跟

2024-03-02 16:57

超人氣

更多 >
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7
張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持