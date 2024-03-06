國民黨選後變革 黃復興將走入歷史 盼找回年輕選票

占國民黨全體黨員近四分之一的黃復興黨部，一向是角逐黨魁兵家必爭之地。（本報資料照片）

國民黨 2024年總統大選敗選，黨主席朱立倫在選後展開大規模黨務組織改造，將正式裁併黨中央及各縣市黃復興黨部，黃復興黨部走入歷史，「黨中有黨」情況將不再。但此舉是否引發黃復興黨員後續大反彈，受到黨內高度關注，相關改造案預計今天送中常會討論。

除了裁併黃復興，這波組改另一重點是青年組織。為了換血，找回年輕選票，國民黨將把組發會青年部、青年部轄下的各縣市青工會及全國青工總會、革實院下的青年團，以及中央黨部的青年事務委員會，統合為青年數位部，並成立工作坊，讓青年工作全面整合升級。

未來青年數位部及工作坊除從事青年服務的工作，也將為2026地方選舉全面儲備人才，首要目標是培訓年輕人參與2026年里長選舉。

組改第三個重點是智庫，智庫執行長柯志恩留任，未來立法院八個委員會的立委，將加入智庫內政、國防外交等八個組；除讓智庫內造化，也進一步實質整合智庫與國民黨立法院黨團。

此外，中央黨部行管會、文傳會也將進行內部整併，例如文傳會的文宣部和傳播部將整併。

朱立倫這波組改將黨務人事全面內造化，重要職務全由立委兼任，包括智庫執行長、文傳會主委、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣黨部主委等。

國民黨2000年大選首度失去政權，選後進行黨務改造，裁撤八大特種事業黨部，只留下黃復興一個特種黨部，24年過去，如今朱立倫揮大刀裁併黃復興。據黨中央擬定方案，中央黃復興黨部將改組為退伍軍人服務工作委員會，黃復興主委季麟連仍接任退伍軍人委員會主委，但該委員會是單獨一級單位或組發會下的工作委員會，要看中央黨部最後端出的方案。

中央黃復興改名，黃復興在各縣市的黨部，如黃國樑黨部等，全部與各縣市黨部結合，各縣市黃復興主委改任各縣市黨部副主委；黃復興裁併整合後，將不再有黃復興黨部，也不再「黨中有黨」，全歸中央組發會和各縣市黨部統一指揮。

國民黨組發會主委許宇甄說，黃復興黨部原本就在組發會下，與廿二縣市黨部是平行單位，未來組織調整後，黃復興黨部將和各縣市黨部整合，一起推動黨務工作；朱立倫希望把目前的組織做最有效利用，未來同性質單位會整併成更精實的單位，讓資源不重複浪費。

國民黨文傳會主委李彥秀說，加強黨的內造化、輕量化和新媒體，勢在必行；快速反映基層聲音，與民意互動是黨務調整的主要目標，版本仍在調整中，仍待今天中常會討論。