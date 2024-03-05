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藍提總統國情報告即時詢答 綠轟國會擴權

台灣新聞組／台北5日電
國民黨團版國會改革5法 製表／唐筱恬
國民黨團版國會改革5法 製表／唐筱恬

國民黨立法院黨團昨提出「國會改革五法」草案，預計在今天立法院程序委員會拚闖關。其中藍版「總統國情報告常態化」要求總統應於每年3月1日前赴立法院國情報告，並採即問即答。但不少國民黨立委擔心此恐逾越憲法增修條文「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」的規定，有違憲之虞；民進黨團也砲轟這是「國會擴權的國會改革」。

今年總統大選結束後，民眾黨率先拋出國會改革，國民黨也不斷誓言將國會改革列為本會期優先法案。國民黨團昨召開黨團大會，討論國會改革法案，並將攸關國會改革的「立法院職權行使法」修正草案、「刑法」修正草案送交議事處，拚今天程序委員會過關，以便及早在委員會排案初審。

國民黨團國會改革法案共有五大項，分別為立法院正副院長採記名投票、增訂藐視國會罪、增國會調查權與聽證會、強化人事同意權審查、總統國情報告常態化。朝野特別關注總統國情報告常態化，根據國民黨團修正草案，「總統應於每年2月1日前向立法院送交國情報告書，並於3月1日前赴立法院進行國情報告」，而總統應接受立委即時詢答。

據了解，昨天國民黨團大會上，藍營立委對國會改革五法也有所辯論。國民黨立委吳宗憲強調，依據大法官釋字第585號，國會擁有「調查權」可向行政部門調閱資料，絕對合憲；國民黨團總召傅崐萁更稱「若民進黨團稱國民黨團毀憲亂政，就是（民進黨團總召）柯建銘亂講」。但也有藍營立委憂心，認為應該有更重要的法案列為優先法案，且國會改革一定不可逾越憲法，盼黨團提出合理版本。

憲法增修條文明定「立法院得聽取總統國情報告」，沒有限制總統一定要到國會報告，國民黨團版草案是否逾越憲法？將是未來朝野攻防焦點。

民進黨團幹事長、國會改革小組召集人吳思瑤表示，「民進黨團不會在程序委員會擋案」，將找學者專家研議，提出民進黨團修法版本，改革的重點在於立法院的權責能不能夠相符，而不是一個破壞權力分立、國會擴權的國會改革。

民進黨立委鍾佳濱則批評，立法院職權行使法就已規定，立法院得經立法委員四分之一以上提議，經院會決議後，可就國家安全大政方針，聽取總統國情報告，何必再另提案？

民眾黨團副總召黃珊珊表示，民眾黨主席柯文哲在競選總統期間就主張即問即答、黨團質詢，這是民眾黨既定政策，已列優先法案。

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