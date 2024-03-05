新聞評論╱看守內閣變打手內閣 恐成賴清德未爆彈

年後行政院上班首日，閣揆陳建仁自稱，「過去一年做錯很多事，要請天主原諒」。但懺悔過後，陳建仁宛如「聖戰士」上身，一遇藍營就火力全開，先戰台中市長盧秀燕，再反質詢國民黨立委，均惹出爭議。內政部長林右昌有樣學樣，單挑基隆市長謝國樑，再砲打台中抵費地，未料引錯數據砸到自己的腳。當看守內閣變成「打手內閣」，戰狼官員四處咆哮，不怕成為準總統賴清德 五二○的未爆彈？

依憲政體制，1月13日總統大選產生「新民意」後，直至新總統五二○上任前，有長達四個多月的空窗期。在此期間，代表「舊民意」的現任內閣將處於看守階段，對於重大人事、決策不做變更，以穩定政局為主要任務，並使權責分明。但「大仁哥」的看守內閣卻狀況不斷：農業部前部長陳吉仲哭著下台、NCC主委陳耀祥主動宣布開溜、數位部長唐鳳賴著不走。儘管政權仍在民進黨手上，只是由蔡英文交棒給賴清德，但在此新舊政權交接之際，看守內閣卻像「鬥雞」般逞凶鬥狠，如俗諺云「生雞卵無，放雞屎有」，成事不足、敗事有餘，賴清德五二○後光清理爛攤子即應接不暇。

盧秀燕被視為國民黨2028總統熱門人選，因此更成為陳內閣鎖定之頭號「關鍵字」，綠營幾乎「逢燕必反」。因為台中驗出台糖豬肉含瘦肉精西布特羅，遂遭中央部會聯手圍剿；陳建仁在立法院稱，台中驗出瘦肉精，雖無直接證據是實驗室汙染，但經過「消去法」，汙染可能性是有的。身為中研院院士，當官的陳建仁解答不出中央和地方同時驗出瘦肉精之謎，竟只能用「消去法」誣賴地方實驗室，難看至極。學者當官，科學精神即隨之淪喪，這是陳建仁的示範。

鄭文燦非學界出身，但論文抄襲，打高空的本事也更勝一籌。他利用「假藉法」，稱盧秀燕也認為台中驗出台糖豬肉含西布特羅是「單一實驗室汙染」，至於如何形成，需要專家鑑定。問題是，盧秀燕從未說過實驗室汙染之語，鄭文燦卻把自己捏造之詞偽裝成引自盧秀燕之口，說得如此流暢，真是說謊不打草稿。

以往所謂「藍綠惡鬥」，是形容國、民兩黨的競爭過度激烈，掩蓋了民主政治「為民服務」的本質。但無論如何，藍綠惡鬥還在「政黨政治」的範圍內。但像蔡政府這樣頻頻發生「中央鬥地方」，乃至預算及建設經費分配「綠大藍小」的情況，則根本在裂解國家，製造地方的不均和心結。長期而言，不僅不利於台灣的整體發展，更導致地方生態的畸形，讓人民對政府失去信任。

陳建仁的「戰狼化」，影響所及，一向溫和的林右昌也「戰神」附體。林右昌除為基隆東岸商場爭議多次砲打謝國樑，更口不擇言冒出「嗑藥說」，因此挨告。此外，林右昌要求台中市暫緩抵費地標售，稱此舉恐造成房價上漲；結果，其實是內政部搞錯數據而鬧出荒唐笑話，林右昌只好被迫道歉。無論是為爭自己清白，或是想要為黨立功，林右昌都搞到自己背上全是箭。

蔡政府進入尾聲，看守內閣面對新國會招架不住回答只好耍硬，而金門事件談判十幾回合卻無法和平落幕。這種對內強硬、對外無力的表現，其實都在掩飾自己的無能，因此只好祭出「以戰止戰」策略。這種「鬥雞政權」，不僅暴露能力不足，也暴露心態偏頗，只會製造更大的危機。這段看守期已是「垃圾時間」，陳建仁從「大仁哥」搖身變「大狼哥」，為賴清德留下新的執政包袱。(轉載自聯合報社論)

美國密西根州 長惠特梅爾繼去年旋風訪台後，昨二度訪台。感冒的副總統賴清德昨接見，期許雙方在科技產業持續合作；惠特梅爾此行也參與密西根州在台辦事處的開幕。

惠特梅爾昨與國內媒體舉行見面會表示，她是拜登 總統連任競選團隊共同主席；接下來幾個月，有非常多工作要做，才能為拜登贏取連任，暗示選情不容樂觀。

惠特梅爾並宣布，有三家台灣企業將在密西根州擴大投資，包括專精於汽車雷達的同致電子、車燈大廠堤維西，以及車用扣件廠世德工業。