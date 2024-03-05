我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI教父黃仁勳投資房產5500萬元 加州夏威夷都有住所

馬斯克拒付資遣費再挨告 前推特高層追討1.28億美元

新聞評論╱看守內閣變打手內閣 恐成賴清德未爆彈

社論

年後行政院上班首日，閣揆陳建仁自稱，「過去一年做錯很多事，要請天主原諒」。但懺悔過後，陳建仁宛如「聖戰士」上身，一遇藍營就火力全開，先戰台中市長盧秀燕，再反質詢國民黨立委，均惹出爭議。內政部長林右昌有樣學樣，單挑基隆市長謝國樑，再砲打台中抵費地，未料引錯數據砸到自己的腳。當看守內閣變成「打手內閣」，戰狼官員四處咆哮，不怕成為準總統賴清德五二○的未爆彈？

依憲政體制，1月13日總統大選產生「新民意」後，直至新總統五二○上任前，有長達四個多月的空窗期。在此期間，代表「舊民意」的現任內閣將處於看守階段，對於重大人事、決策不做變更，以穩定政局為主要任務，並使權責分明。但「大仁哥」的看守內閣卻狀況不斷：農業部前部長陳吉仲哭著下台、NCC主委陳耀祥主動宣布開溜、數位部長唐鳳賴著不走。儘管政權仍在民進黨手上，只是由蔡英文交棒給賴清德，但在此新舊政權交接之際，看守內閣卻像「鬥雞」般逞凶鬥狠，如俗諺云「生雞卵無，放雞屎有」，成事不足、敗事有餘，賴清德五二○後光清理爛攤子即應接不暇。

盧秀燕被視為國民黨2028總統熱門人選，因此更成為陳內閣鎖定之頭號「關鍵字」，綠營幾乎「逢燕必反」。因為台中驗出台糖豬肉含瘦肉精西布特羅，遂遭中央部會聯手圍剿；陳建仁在立法院稱，台中驗出瘦肉精，雖無直接證據是實驗室汙染，但經過「消去法」，汙染可能性是有的。身為中研院院士，當官的陳建仁解答不出中央和地方同時驗出瘦肉精之謎，竟只能用「消去法」誣賴地方實驗室，難看至極。學者當官，科學精神即隨之淪喪，這是陳建仁的示範。

鄭文燦非學界出身，但論文抄襲，打高空的本事也更勝一籌。他利用「假藉法」，稱盧秀燕也認為台中驗出台糖豬肉含西布特羅是「單一實驗室汙染」，至於如何形成，需要專家鑑定。問題是，盧秀燕從未說過實驗室汙染之語，鄭文燦卻把自己捏造之詞偽裝成引自盧秀燕之口，說得如此流暢，真是說謊不打草稿。

以往所謂「藍綠惡鬥」，是形容國、民兩黨的競爭過度激烈，掩蓋了民主政治「為民服務」的本質。但無論如何，藍綠惡鬥還在「政黨政治」的範圍內。但像蔡政府這樣頻頻發生「中央鬥地方」，乃至預算及建設經費分配「綠大藍小」的情況，則根本在裂解國家，製造地方的不均和心結。長期而言，不僅不利於台灣的整體發展，更導致地方生態的畸形，讓人民對政府失去信任。

陳建仁的「戰狼化」，影響所及，一向溫和的林右昌也「戰神」附體。林右昌除為基隆東岸商場爭議多次砲打謝國樑，更口不擇言冒出「嗑藥說」，因此挨告。此外，林右昌要求台中市暫緩抵費地標售，稱此舉恐造成房價上漲；結果，其實是內政部搞錯數據而鬧出荒唐笑話，林右昌只好被迫道歉。無論是為爭自己清白，或是想要為黨立功，林右昌都搞到自己背上全是箭。

蔡政府進入尾聲，看守內閣面對新國會招架不住回答只好耍硬，而金門事件談判十幾回合卻無法和平落幕。這種對內強硬、對外無力的表現，其實都在掩飾自己的無能，因此只好祭出「以戰止戰」策略。這種「鬥雞政權」，不僅暴露能力不足，也暴露心態偏頗，只會製造更大的危機。這段看守期已是「垃圾時間」，陳建仁從「大仁哥」搖身變「大狼哥」，為賴清德留下新的執政包袱。(轉載自聯合報社論)

美國密西根州長惠特梅爾繼去年旋風訪台後，昨二度訪台。感冒的副總統賴清德昨接見，期許雙方在科技產業持續合作；惠特梅爾此行也參與密西根州在台辦事處的開幕。

惠特梅爾昨與國內媒體舉行見面會表示，她是拜登總統連任競選團隊共同主席；接下來幾個月，有非常多工作要做，才能為拜登贏取連任，暗示選情不容樂觀。

惠特梅爾並宣布，有三家台灣企業將在密西根州擴大投資，包括專精於汽車雷達的同致電子、車燈大廠堤維西，以及車用扣件廠世德工業。

賴清德 密西根州 拜登

上一則

陸船翻覆案 學者：情勢比裴洛西訪台嚴峻 金門人不緊張

下一則

法國羽賽／不只中華隊失竊 李洋坦言害怕

延伸閱讀

賴清德數位身分證政策 賠償廠商2億8000萬全民埋單

賴清德數位身分證政策 賠償廠商2億8000萬全民埋單
在野推陸配入籍年限縮短 陳建仁：無規畫

在野推陸配入籍年限縮短 陳建仁：無規畫
陳建仁答詢火爆 3度嗆不留任 韓國瑜打圓場

陳建仁答詢火爆 3度嗆不留任 韓國瑜打圓場
路透：賴清德520就職演說前 中國對台持續施壓

路透：賴清德520就職演說前 中國對台持續施壓

熱門新聞

網友用AI技術KUSO小鴨生氣照，讓人笑說小鴨生氣是因為每天風吹日曬雨淋，沒領錢做白工。圖／取自高雄大小事

黃色小鴨告別高雄 網友KUSO生氣照笑稱「做白工」

2024-02-25 10:40
知名網路電視盒「安博盒子」侵害著作權，新北地院27日判處台灣安博負責人黃博詮4年徒刑，台灣安博科處罰金台幣100萬元，並連帶賠償1億3250萬元。（本報資料照片）

盜60個電視頻道 購買者免費看 安博負責人關4年賠419萬

2024-02-28 13:28
史坦普估計，全球的晶片製造商的用水量，已經和擁有750萬人口的香港不相上下。路透

史坦普：台積電掌握此優勢 日後若面臨缺水狀況影響有限

2024-02-28 23:41
台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12
來自台灣的旅客劉小姐說，北京之行想看看長城、紫禁城。（記者廖士鋒／攝影）

禁團令解除首日迎台客 北京導遊：還是喜歡台灣團

2024-03-01 09:42
台灣前監察院院長錢復(左)接受中廣前董事長趙少康專訪。(取自趙少康臉書)

錢復爆馬英九天生對年長者反感 因馬父管教太嚴

2024-03-03 01:27

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋

2030紐約市低窪住宅恐遭海水淹沒 周圍海平面最高上升13吋