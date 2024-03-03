看守內閣高姿態嗆立委 挨批傲慢不改

國民黨立委翁曉玲1日在立法院質詢時，對備詢的行政院長陳建仁（中）、交通部長王國材（右）、陸委會主委邱太三（左）表示，要求答詢時才能回答，不要「搶答」浪費質詢時間。(記者黃義書／攝影)

藍白陣營已在立院磨刀霍霍，但看守內閣對在野黨立委態度非但沒有展現更好身段，反而個個戰狼上身。行政院長陳建仁到立法院備詢的態度，一回比一回不客氣，直嗆立委「你在浪費時間」等語層出不窮，溫暖堅韌的人設崩毀。

本報系聯合報報導，新國會八個常設委員會明天正式展開，在執政黨國會席次未過半情況下，朝野政黨關係和行政立法兩院互動，都將出現新模式，民進黨 在國會新局裡，不再是天天過年；從首周議程來看，在野黨攻勢已遍地開花，看守內閣若不能擴大與人民對話，為將就任的賴政府累積社會資本，未來這四年只怕都不好過。

在野黨召委在委員會首周就鎖定「蘇丹紅事件」、「開放印度移工」、「健保 藥價調整」以及「電價調漲」等議題，每一項都是和民眾日常生活切身相關，相關部會面對新國會考驗，挑戰不小。

看守內閣已風波不斷，民進黨團也沒展現出做執政團隊後盾的魄力，反而花更多心思在內鬥。綠營盯上數位部長唐鳳早非新鮮事，但趕在委員會第一周就把唐鳳找來立院直球對決，仍讓人嗅到濃濃的針對性，派系在五二○新舊政府交接之際蠢動、介入此事的耳語，更是揮之不去。

外界批評，民進黨已失去國會最大黨的人數優勢，但檢視目前看守內閣、立院黨團作為，卻像還在完全執政，行政部門強勢高姿態，綠委還有時間在自己人中找敵人。民進黨延續綠色執政後的第一記警鐘已響，不思改變，執政傲慢本性將在國會原形畢露。

台北中國時報報導，國民黨 不分區立委翁曉玲前天在總質詢初登場，面對曾經擔任過副總統、全台輔選跑透透的行政院長陳建仁，劈頭即問他目前是否進入「看守內閣」、「看守政府」？陳建仁在備詢台上卻反質詢翁曉玲「請問哪一個法律有寫看守政府？」

翁曉鈴繼續說，「這不是法律，這是憲政常識！」陳建仁搶答「不是…」、「妳講的不對！」「如果照妳剛才這樣講的，這個部會還有院長，現在所做的事情和回答都不算數，妳今天是在浪費時間啊！」