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管碧玲擅改報告名稱 藍批藐視國會 擬提案促道歉

記者屈彥辰、林縉明╱台北3日電
海委會主委管碧玲。(本報資料照片)
海委會主委管碧玲。(本報資料照片)

陸船翻覆事件真相未明，立法院內政委員會明天邀請海委會主委管碧玲、陸委會主委邱太三等進行專案報告，國民黨立法院黨團將從詢答過程中，探詢事件真相。

管碧玲不滿專案報告名稱，逕自於臉書發文修改報告名稱，引發國民黨不滿，揚言明天絕對會有動作，並將提案要求管碧玲公開道歉。民進黨立院黨團為防堵藍營，也以甲級動員因應。

據了解，國民黨團已經草擬提案將在明天內政委員會中提出，點名管碧玲不思溝通，逕自對外發文，擅自更改書面報告名稱，態度傲慢囂張，完全不尊重召委排案權，主張對管碧玲嚴重藐視國會之行徑應予嚴厲譴責，並要求公開道歉，以維護國會尊嚴。不過，最後是否依照草擬的提案提出，將在明早國民黨團大會討論後作最後確認。

國民黨團書記長洪孟楷表示，管碧玲行為前所未聞，行政部門擅自更改立法院專案報告標題，嚴重藐視國會，行政權完全侵犯立法權，明天絕對會有動作，國民黨團強烈要求管碧玲為不尊重立法權的行為，向全民道歉。

國民黨立委許宇甄表示，管碧玲對專案報告名稱有意見，早點找召委溝通，管態度傲慢，藐視國會。明天開會時，會提案譴責，要求道歉。

藍委翁曉玲批管碧玲毀憲亂政，行政要向立法院負責。立法院內政委員會邀請管碧玲來做專案的名稱，管認為有何不妥可以在報告時提出，不必以其方式表達。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，尊重召委排案權，但管碧玲對於專案報告寫法提出意見是涉及價值判斷，國會應該尊重，不要有先入為主的觀念，民進黨團明天將甲級動員因應。

吳思瑤指出，管碧玲身為海委會主委，對於委員會專案報告命題提出意見，提醒是基於職責，不希望整起事件仍在調查階段，就被外界貼標籤、扣帽子，其主張也是捍衛海巡為國家尊嚴正當執法，支持主權捍衛的行為，國會應該要尊重，希望專案報告命題不要是先有價值判斷，也盼當天主持會議的召委不要有政黨意識形態。她呼籲在野黨本於職責監督，好好理性監督問政，不要政治操弄。

國民黨 民進黨 臉書

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