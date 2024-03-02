黑白集／228追思兩樣情 1場鬧劇1次反思

「無力者」228陳抗團體，前往228和平公園並自行攜帶百合花，繞行公園唱歌給蔣萬安聽，要求蔣家道歉。（記者曾學仁／攝影）

228追思紀念會，在台北發生一場鬧劇，在台中則有一次深刻反思。台北的鬧劇，是一群取名「無力者」的年輕人大鬧現場，對蔣萬安高喊「殺人兇手」。台中場的反思，則來自一名受難者家屬：77年過去，掌權者「骨子裡仍是一樣的東西」。

「無力者」之名，抄自1924年林獻堂率台灣文協在各地發起的「全台無力者大會」。但當年的大會，抗議的是日本 政權和當道朝貴；一百年後，卻被一群年輕人用來簇擁當權者。一名「無力者」成員被起底是綠黨縣黨部主委，另一人則因「外婆的哥哥」受難領取了120萬元台幣（約3.8萬美元）補償金，卻選擇用鬧場的方式來干擾其他人的追思。

歷經多年的檔案解密、補償金發放、追思紀念等洗禮，228早已不再是「不可說」的白色恐怖。遺憾的是，它仍未擺脫綠營政治資產的色彩，轉型正義似乎只為少數人服務，無意謀求社會集體和解。

在這種情況下，台中受難者家屬陳恆裕的一番話，便饒富深意。他說，里長到大陸和平交流就被約談，食安人員查出瘦肉精卻被指責不該公布；身為「匪諜之子」，他也想問他們：「你害怕嗎？」他直言，不是我們錯了，是壓迫我們的國家機器錯了，是配合國家壓迫我們的人錯了，權勢壓迫的本質沒變！

鬧場的年輕人，該聽的是這種聲音。