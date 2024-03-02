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新聞評論╱何止擋陸配 民進黨更在台灣內部找敵人

社論

國民黨立委推動修法，希望將陸配入籍年限由現行的六年縮短為四年，和其他外配同等待遇。這項主張，已獲民眾黨支持。但民進黨卻提出各色反對意見，認為會衍生濫用健保及國安問題，且中共正在海空步步進逼，時機不宜。民進黨平時滿口「平權」主張，一遇到大陸民眾便立刻打折；何止擋陸配，綠營在台灣內部尋找敵人的動作也在變本加厲。

其他外籍配偶取得我國身分證的年限為四年，唯獨陸配是六年，這從任何人權的角度看，都已構成「歧視」。目前陸配人數累計約四十萬人，僅及外籍移工人數之半；加上近年兩岸關係惡化，新增人數正逐年降低。這樣低的比例，要說會產生國安問題，或所謂的「洗人口」，根本就是欲加之罪。何況，把對中共政權的不滿投射在陸配身上，根本是不正常的情緒移轉，對陸配並不公平。

國民黨提案縮短陸配入籍年限，並不是給予陸配任何優惠待遇，而只是將他們遭矮化的地位恢復到與其他外配平等而已。對此，民眾黨也表示同意，並將提出自己的修法版本。儘管民進黨放話將強力阻擋，但以近日立院召委選舉時「白營投藍」的情況，綠營恐怕擋不住這股國會新民意浪潮；硬要蠻幹的話，只會使自己的歧視行徑愈發難看。正如黃國昌所說，「柯建銘隻手遮天的時代已經結束」，民進黨最好認清時勢和民意。

至於綠營放話，一旦縮短陸配入籍年限，其大陸親屬大量來台依親，將嚴重侵蝕台灣的健保資源；這點，顯然言過其實。依規定，陸配父母來台依親，規定停留時間僅一至三個月，不會有長期「寄生」的問題。陸配父母若年逾七十歲，可以申請在台定居，但政府一年僅開放六十個名額。既然有此門檻，所謂「吃垮健保」，根本是無稽之談。

民進黨的反中意識形態，歧視陸配其實只是冰山一角，它卻像癌細胞一樣不斷擴散蔓延。例如，大陸台商原是自己的同胞、勇敢跨海的台灣人，在綠營眼中，卻往往變成「成分」可疑的對象。台灣迄今無法實施「不在籍投票」，正是因為民進黨把大陸台商、台幹視為「對岸同路人」設防，寧可民主殘缺，也不讓他們通訊投票。再如，陸生原應是我方最應爭取、且最可能認同台灣民主的大陸新世代，卻因為老獨派的僵化腦殘，使他們來台求學及民主浸潤之路受阻。

除了把陸配、陸生、台商視為國安破口，綠營更不擇手段地在島內搜尋潛在的敵人。去年全台有上百名里長因赴陸時接受招待，遭到蔡政府以觸犯《反滲透法》為由遭到偵辦，藉口是中共「介選」。僅因區區餐會，即懷疑本國基層里長之忠貞，蔡政府真的是在乎國安遭到滲透，或只是刻意營造虛假氛圍以圖贏得大選，民眾應該心知肚明。

民進黨立委沈伯洋近日更宣稱，一旦台海發生戰爭，台灣首日即可能出現「傀儡政權」，佯稱自己才是中華民國正統政權，和中共謀談和平協議；因此台灣應借鏡烏克蘭經驗，嚴加預防。此一說法，不啻將政治「獵巫」之手伸向國內，在同胞之間尋找敵人。可怕的是，沈伯洋僅憑其有限的軍事常識和赴烏克蘭的簡短經驗，即把台灣和烏克蘭畫上等號。他不問如何防杜台海戰爭的發生，也不問如何為人民爭取和平，卻直接跳到在島內尋找潛在敵人，以便將他們清除。這樣納粹式的心態，比起阻擋陸配入籍，更居心叵測。試想，一個隨手就能抹紅在野黨，連里長都能隨便抓的政府，要誣陷誰是國家的敵人還不容易嗎？(轉載自聯合報)

民進黨 中共 健保

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